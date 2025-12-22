Aprueba una jueza de EU la liberación de una activista mexicana tras 9 meses detenida

DENVER- Después de estar nueve meses detenida, Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien residente de Colorado desde hace mucho tiempo y ademas “es una reconocida defensora de la inmigración a nivel nacional, podría finalmente ser liberada”, precisa un comunicado publicado en el sitio web de American Friends Services Committee, y añade que un juez federal dio la ordenó de que “se le otorgara una audiencia de fianza inmediata tras concluir que su detención migratoria continua viola la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda”.

La audiencia de fianza se llevó acabo el pasado 19 de diciembre, en cumplimiento de la orden de la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado.

En su resolución federal, la jueza Nina Y. Wang indicó que la detención acumulaba nueve meses y que, sin que se realizara una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, podía extenderse por meses o incluso años, explicaron integrantes del equipo legal de la activista mexicana.

“Cuando Laura Lichter, abogada principal, intentó comunicarse con ella para compartir la noticia, Jeanette se encontraba en el patio del centro de detención en un círculo de oración con otras mujeres”, describe el comunicado.

”Estaba orando para que Dios me ayudara a seguir creyendo y teniendo fe cuando un guardia me susurró al oído que mi abogada había llamado y que necesitaba devolverle la llamada. La audiencia de fianza es una respuesta a mi oración”, expresó Vizguerra-Ramírez

Además, Wang detalló que este caso sugería preocupaciones constitucionales serias, incluyendo la posibilidad de que el arresto y la detención hubieran sido impulsadas por represalias vinculadas con el activismo de Vizguerra, siendo esta una actividad que es protegida por la Primera Enmienda.

Por otra parte, de acuerdo con la información hecha pública por el la organización American Friends Services Committee (AFSC), el tribunal federal pidió pruebas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que sustentaran la detención y le exigió que demuestre que Vizguerra representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.