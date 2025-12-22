Aprueba una jueza de EU la liberación de una activista mexicana tras 9 meses detenida

/ 22 diciembre 2025
    Aprueba una jueza de EU la liberación de una activista mexicana tras 9 meses detenida
    Jeanette Vizguerra (c), una inmigrante mexicana que ha vivido en una iglesia para evitar a las autoridades migratorias durante los últimos tres meses, tras salir de la iglesia en el centro de Denver. Foto: AP/David Zalubowski

La activista mexicana Jeanette Vizguerra-Ramírez fue liberada tras el pago deuna fianza de 5 mil dólares

DENVER- Después de estar nueve meses detenida, Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien residente de Colorado desde hace mucho tiempo y ademas “es una reconocida defensora de la inmigración a nivel nacional, podría finalmente ser liberada”, precisa un comunicado publicado en el sitio web de American Friends Services Committee, y añade que un juez federal dio la ordenó de que “se le otorgara una audiencia de fianza inmediata tras concluir que su detención migratoria continua viola la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda”.

La audiencia de fianza se llevó acabo el pasado 19 de diciembre, en cumplimiento de la orden de la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado.

En su resolución federal, la jueza Nina Y. Wang indicó que la detención acumulaba nueve meses y que, sin que se realizara una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, podía extenderse por meses o incluso años, explicaron integrantes del equipo legal de la activista mexicana.

Cuando Laura Lichter, abogada principal, intentó comunicarse con ella para compartir la noticia, Jeanette se encontraba en el patio del centro de detención en un círculo de oración con otras mujeres”, describe el comunicado.

”Estaba orando para que Dios me ayudara a seguir creyendo y teniendo fe cuando un guardia me susurró al oído que mi abogada había llamado y que necesitaba devolverle la llamada. La audiencia de fianza es una respuesta a mi oración”, expresó Vizguerra-Ramírez

Además, Wang detalló que este caso sugería preocupaciones constitucionales serias, incluyendo la posibilidad de que el arresto y la detención hubieran sido impulsadas por represalias vinculadas con el activismo de Vizguerra, siendo esta una actividad que es protegida por la Primera Enmienda.

Por otra parte, de acuerdo con la información hecha pública por el la organización American Friends Services Committee (AFSC), el tribunal federal pidió pruebas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que sustentaran la detención y le exigió que demuestre que Vizguerra representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.

$!Fotografía del 20 de abril de 2017 de la inmigrante indocumentada mexicana, Jeanette Vizguerra posando durante una rueda de prensa en una iglesia de Denver.
Fotografía del 20 de abril de 2017 de la inmigrante indocumentada mexicana, Jeanette Vizguerra posando durante una rueda de prensa en una iglesia de Denver. Foto: EFE/Todd Pierson

En opinión de Laura Lichter, quien es la abogada principal de Vizguerra “esta decisión deja claro que la detención migratoria no es un punto ciego constitucional. El ICE no puede retener a alguien durante meses y luego alegar que ningún tribunal puede preguntar por qué. Cuando la detención se prolonga o plantea serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda, los tribunales tienen la autoridad y la obligación de intervenir”,

Lich prosigue explicando que “privar a alguien de su libertad requiere una justificación, y dicha justificación debe resistir el escrutinio constitucional. Este resultado, alcanzado con gran esfuerzo, refleja el trabajo de un equipo legal, en gran medida pro bono, que se negó a aceptar la idea de que la detención de la Sra. Vizguerra-Ramírez debiera eludir la revisión judicial. Demuestra lo que se puede lograr cuando abogados, grupos de defensa y consultorios jurídicos dedican su tiempo y experiencia a la rendición de cuentas constitucional”.

Por su parte, Tania, quien es la hija mayor de Jeanette, expresó que: “mientras nos preparamos para la siguiente fase, queremos agradecer a todos los que han contribuido y han sido parte de hacer posible este momento. Seguimos solicitando el apoyo de la comunidad a nuestro equipo legal a través de nuestro gofundme”, continuó diciendo que “el trabajo innovador que han realizado para lograr la libertad de mi madre y contrarrestar las violaciones de sus derechos por parte de este gobierno beneficiará a muchos otros defensores de la paz y la justicia, a quienes el gobierno sigue atacando”

Vizguerra, quien reside en Estados Unidos desde 1997 y es madre de cuatro hijos todos ellos son ciudadanos estadounidenses, va a continuar siendo sujeta a procedimientos migratorios mientras permanece en libertad supervisada.

Por último, la orden de fianza no da una resolución a sus impugnaciones definitiva a la deportación, ni tampoco a los reclamos por presuntas represalias bajo la Primera Enmienda, situación que continúan ante la corte federal.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y American Friends Services Committee.

