México, objetivo prioritario para el cibercrimen: expertos

México se ha consolidado como uno de los principales objetivos del cibercrimen internacional en el arranque de 2026, ante el crecimiento sostenido de ataques digitales y la creciente exposición del sistema financiero, advirtieron expertos.

De acuerdo con María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, “el principal riesgo para la banca es que México se ha vuelto un objetivo prioritario para el cibercrimen internacional”.

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“Hoy operan troyanos globales como Mamont y Creduz, además de una infraestructura masiva de phishing con más de 219 millones de intentos para robar credenciales y un crecimiento esperado de ataques dirigidos a pagos sin contacto”, dijo.

En entrevista previa a la edición 89 de la Convención Bancaria, explicó que actualmente se registran en promedio 100 mil ataques diarios de malware contra empresas en el país, en un entorno donde el volumen de amenazas mantiene una tendencia al alza. En el último año, se detectaron 360 millones de ataques, así como más de 111 mil intentos de troyanos bancarios móviles.

La especialista indicó que este escenario se ve agravado por la falta de prevención dentro de las organizaciones, ya que cerca del 45% de las empresas en México no cuenta con protocolos de capacitación para enfrentar fraudes digitales, lo que incrementa la vulnerabilidad ante esquemas de ingeniería social.

Manjarrez señaló que el fraude digital ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados apoyados en inteligencia artificial, que permiten clonar voces y generar entornos creíbles durante llamadas de extorsión. A esto se suma el uso de herramientas legítimas de acceso remoto que facilitan a los atacantes tomar control de dispositivos sin activar alertas tradicionales.

En el caso del sistema financiero, advirtió que la digitalización y el uso intensivo de dispositivos móviles han ampliado la superficie de ataque. Durante 2025 se bloquearon 154 mil intentos de troyanos bancarios, de los cuales más de 61 mil estaban dirigidos a teléfonos móviles, principalmente con sistema Android. Además, se han identificado más de 219 millones de intentos de phishing para robar credenciales bancarias.

MONTADEUDAS DESARROLLARON MERCADO PARALELO EN MÉXICO

La especialista de la firma de ciberseguridad explicó que uno de los fenómenos más extendidos en el país es el de los montadeudas o aplicaciones de tipo SpyLoan, donde México concentra el mayor número de detecciones en América Latina, con más de 363 mil bloqueos. Estas amenazas representan 35% de los ataques móviles en el país, lo que las posiciona como el principal riesgo para los usuarios.

La investigadora explicó que este fenómeno ha derivado en la creación de un mercado paralelo en el que supuestos servicios ofrecen liberar dispositivos bloqueados, lo que en realidad expone a las víctimas a nuevos fraudes y robo de información. Esta dinámica incrementa el impacto del delito y profundiza la vulnerabilidad de los usuarios.

“Como característica particular del mercado mexicano, Kaspersky detectó que la desesperación de las víctimas frente al chantaje y al bloqueo de sus teléfonos generó un “mercado paralelo” peligroso, eso quiere decir que han surgido servicios en línea y tutoriales donde supuestos hackers cobran prometiendo liberar y recuperar el acceso a los celulares secuestrados, lo que en realidad expone a los usuarios a un mayor robo de datos y vulnerabilidad”, dijo.

Advirtió que la combinación de digitalización acelerada, baja cultura de prevención y mayor sofisticación de los ataques seguirá posicionando a México como un blanco prioritario para el cibercrimen, con riesgos crecientes en operaciones financieras digitales y banca móvil.