$!Jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante de Semar acusado de ‘huachicol fiscal’

Además de ordenar la reapertura del proceso, la autoridad judicial concedió un plazo adicional de tres meses de investigación complementaria, con el objetivo de que la defensa pueda revisar a fondo las pruebas contenidas en la carpeta del caso y fortalecer su estrategia legal.

La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, según lo informó INFOBAE.

Una jueza federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina ( Semar ), quien es investigado por el delito conocido como “huachicol fiscal”.

La determinación judicial se produjo durante una audiencia de tutela de derechos promovida por los representantes legales del vicealmirante, integrantes del despacho Epigmenio Mendieta & Abogados.

Los abogados argumentaron que la Fiscalía General de la República (FGR) había negado en diversas ocasiones el acceso completo a la carpeta de investigación, lo que, según señalaron, afectaba el derecho de su cliente a contar con una defensa adecuada.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que la falta de acceso a la totalidad de las constancias del expediente impedía analizar de forma integral las pruebas presentadas por la fiscalía y preparar adecuadamente su estrategia jurídica.

ORDENAN ACCESO TOTAL A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Como parte de su resolución, la jueza determinó que la FGR deberá permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación, lo que incluye todos los elementos que integran el expediente del caso.

Entre los materiales que deberán ser puestos a disposición de la defensa se encuentran:

- Tomos del expediente

- Anexos documentales

- Cuadernos de investigación

- Discos y otros soportes de información

- Evidencia digital relacionada con el caso

La autoridad judicial también ordenó a la fiscalía presentar un inventario detallado del contenido de la carpeta de investigación, con el propósito de evitar omisiones y garantizar la transparencia del proceso.

REVISIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL POR PERITOS DE LA DEFENSA

Otro de los puntos abordados en la resolución fue el acceso a la evidencia digital relacionada con el caso.

La jueza instruyó a la fiscalía facilitar la revisión de estos elementos por parte de los peritos de la defensa, luego de que los abogados del vicealmirante señalaran que habían enfrentado obstáculos para analizar este tipo de pruebas.

De acuerdo con la resolución, esta medida busca garantizar que la defensa pueda examinar todos los elementos probatorios incluidos en el expediente.

DEFENSA DE VICEALMIRANTE REALIZA SEÑALAMIENTOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA

Durante la audiencia, la defensa del vicealmirante expuso que la FGR habría incurrido en una negativa reiterada para compartir información considerada esencial para el análisis del caso.

Según los abogados, esta situación habría limitado significativamente la capacidad de preparar su estrategia legal y de revisar con detalle los elementos presentados por el Ministerio Público.

Tras analizar los argumentos expuestos, la jueza concluyó que era necesario restablecer el equilibrio procesal mediante la ampliación del periodo de investigación complementaria y el acceso total a las constancias.

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AMPLÍAN A TRES MESES PERIODO DE INVESTIGACIÓN

Con la resolución judicial, el proceso contará con tres meses adicionales de investigación complementaria, periodo durante el cual la defensa podrá revisar los elementos del expediente y realizar el análisis correspondiente.

La causa penal 325/2025 continuará su curso conforme a los plazos establecidos por la autoridad judicial, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes dentro del proceso.

Con información de INFOBAE