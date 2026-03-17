Frente frío 41 provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México

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/ 17 marzo 2026
    Frente frío 41 provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México
    El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias torrenciales en Tabasco y Chiapas por el Frente Frío 41 y un evento de “Norte” en el Golfo de México Conagua
Stephanie León
por Stephanie León

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El Frente Frío 41 provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en el sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 41 se desplazará este 17 de marzo sobre la península de Yucatán, lo que generará lluvias intensas en el sureste del país, además de un evento de “Norte” fuerte a intenso en el Golfo de México, el istmo y el Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el organismo meteorológico, la interacción del sistema frontal con una masa de aire ártico ocasionará precipitaciones de gran intensidad en varios estados, especialmente en el sureste del territorio nacional. Las condiciones más severas se esperan en el sur de Tabasco y el norte de Chiapas, donde se pronostican lluvias puntuales torrenciales con acumulados de entre 150 y 250 milímetros.

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El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables. Asimismo, señaló que las rachas de viento asociadas al evento de “Norte” podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 17 DE MARZO

El organismo detalló que las precipitaciones previstas para este martes se distribuyen de la siguiente manera:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): sur de Tabasco, norte de Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Noreste de Oaxaca, sur de Veracruz, este y suroeste de Campeche y este y suroeste de Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.

EVENTO DE ‘NORTE’ Y OLEAJE

Las condiciones de viento asociadas al sistema frontal generarán un evento de “Norte” en el Golfo de México y el sureste del país con diferentes intensidades:

Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas):

- Vientos de 60 a 70 km/h

- Rachas de 80 a 100 km/h

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo:

- Vientos de 40 a 50 km/h

- Rachas de 60 a 80 km/h

Tamaulipas (durante la mañana):

- Vientos de 10 a 20 km/h

- Rachas de 30 a 50 km/h

Estas condiciones también generarán oleaje elevado:

Oleaje de 3 a 5 metros en el Golfo de Tehuantepec, costas de Veracruz y costas de Tabasco.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO

La masa de aire ártico asociada al frente frío mantendrá ambiente muy frío a gélido en varias regiones del país durante la madrugada.

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y zonas serranas de Durango.

Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca

Además, se prevén condiciones para la caída de aguanieve o nieve en volcanes de gran altitud, entre ellos: Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

En contraste con las bajas temperaturas en el norte y centro del país, continuará una onda de calor en diversas regiones del occidente y sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, suroeste de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, noroeste de Durango, suroeste de l Estado de México, Morelos y suroeste de Puebla.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

El pronóstico climatológico indica un cielo predominantemente soleado con una temperatura máxima de 18°C. A pesar de la sensación templada por la tarde, se recomienda precaución ante un índice UV de nivel 9, considerado muy alto, y ráfagas de viento del norte que podrían alcanzar las 9 mph.

Hacia la noche, la nubosidad se disipará por completo, dejando un cielo despejado y un descenso térmico que volverá a situar la temperatura mínima en los 4°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un 10% durante el día y nula posibilidad durante la madrugada

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La Conagua informó que mantiene vigilancia sobre la evolución del frente frío número 41 y su masa de aire ártico, así como sobre los posibles efectos que podría generar en distintas regiones del país durante las próximas horas.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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