Frente frío 41 provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 41 se desplazará este 17 de marzo sobre la península de Yucatán, lo que generará lluvias intensas en el sureste del país, además de un evento de “Norte” fuerte a intenso en el Golfo de México, el istmo y el Golfo de Tehuantepec. De acuerdo con el organismo meteorológico, la interacción del sistema frontal con una masa de aire ártico ocasionará precipitaciones de gran intensidad en varios estados, especialmente en el sureste del territorio nacional. Las condiciones más severas se esperan en el sur de Tabasco y el norte de Chiapas, donde se pronostican lluvias puntuales torrenciales con acumulados de entre 150 y 250 milímetros. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar marzo 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 16 al 20 de marzo El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables. Asimismo, señaló que las rachas de viento asociadas al evento de “Norte” podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL 17 DE MARZO El organismo detalló que las precipitaciones previstas para este martes se distribuyen de la siguiente manera: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): sur de Tabasco, norte de Chiapas. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Noreste de Oaxaca, sur de Veracruz, este y suroeste de Campeche y este y suroeste de Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco. EVENTO DE ‘NORTE’ Y OLEAJE Las condiciones de viento asociadas al sistema frontal generarán un evento de “Norte” en el Golfo de México y el sureste del país con diferentes intensidades: Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas): - Vientos de 60 a 70 km/h - Rachas de 80 a 100 km/h Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo: - Vientos de 40 a 50 km/h - Rachas de 60 a 80 km/h Tamaulipas (durante la mañana): - Vientos de 10 a 20 km/h - Rachas de 30 a 50 km/h Estas condiciones también generarán oleaje elevado: Oleaje de 3 a 5 metros en el Golfo de Tehuantepec, costas de Veracruz y costas de Tabasco. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO La masa de aire ártico asociada al frente frío mantendrá ambiente muy frío a gélido en varias regiones del país durante la madrugada. Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y zonas serranas de Durango. Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca Además, se prevén condiciones para la caída de aguanieve o nieve en volcanes de gran altitud, entre ellos: Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO En contraste con las bajas temperaturas en el norte y centro del país, continuará una onda de calor en diversas regiones del occidente y sur. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, suroeste de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, noroeste de Durango, suroeste de l Estado de México, Morelos y suroeste de Puebla.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO El pronóstico climatológico indica un cielo predominantemente soleado con una temperatura máxima de 18°C. A pesar de la sensación templada por la tarde, se recomienda precaución ante un índice UV de nivel 9, considerado muy alto, y ráfagas de viento del norte que podrían alcanzar las 9 mph. Hacia la noche, la nubosidad se disipará por completo, dejando un cielo despejado y un descenso térmico que volverá a situar la temperatura mínima en los 4°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un 10% durante el día y nula posibilidad durante la madrugada TE PUEDE INTERESAR: SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026 La Conagua informó que mantiene vigilancia sobre la evolución del frente frío número 41 y su masa de aire ártico, así como sobre los posibles efectos que podría generar en distintas regiones del país durante las próximas horas.

Publicidad