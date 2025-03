Así se ve desde el espacio el auge de la energía limpia en el mundo

Es importante elegir la ubicación adecuada porque las redes eléctricas no siempre pueden manejar nuevas fuentes de energía ni transportar electricidad desde lugares soleados y ventosos hasta los núcleos de población donde se necesita. Cuando no hay mucho terreno abierto, los proyectos energéticos suelen implicar ciertos sacrificios para las tierras de cultivo y los hábitats naturales. Y a menudo, muchos de los mejores lugares ya están ocupados.

Esta colaboración, entre el proveedor de satélites Planet, The Nature Conservancy y el laboratorio AI for Good Lab de Microsoft, tiene como propósito rastrear la propagación de la energía eólica y solar a lo largo del tiempo, de modo que los planificadores puedan tomar mejores decisiones sobre dónde y cómo construir nuevos proyectos de energía limpia, grandes y pequeños.

Los datos ofrecen una instantánea de la capacidad existente de energía limpia en tierra y de dónde hay espacio para crecer en cada país. (No incluye la energía solar generada en tejados).

“Gran parte del desarrollo ha aprovechado lo más fácil”, señaló Joseph Kiesecker, científico principal de The Nature Conservancy que ha contribuido a Global Renewables Watch desde que se inició el trabajo hace dos años.

En la Unión Europea, la energía solar y la eólica generaron casi un tercio de la electricidad de la región, más que todos los combustibles fósiles juntos. Las borrascosas costas del norte de Europa son idóneas para la energía eólica, que representó casi el 60 por ciento de la electricidad de Dinamarca en 2024. Pero la energía solar también ha aumentado rápidamente, en gran parte a escala doméstica, a medida que la gente ha adoptado paneles baratos fabricados en China.

“El costo de los paneles solares ha bajado drásticamente en los últimos 10 años”, afirma Dave Jones, director de información global de Ember, una organización de investigación energética. En combinación con los elevados precios del gas desde la invasión rusa de Ucrania, “es un argumento comercial muy convincente a favor de instalar grandes cantidades de energía solar”.

Estos precios bajos se deben en gran medida a los enormes avances en el sector de la fabricación en China, que suministra alrededor del 80 por ciento del mercado internacional de paneles solares. Después de Holanda, los principales importadores de paneles chinos el año pasado fueron Brasil, Pakistán, Arabia Saudita y la India.

Las mejoras en la tecnología de las baterías es otro factor que contribuyó a la expansión de la energía solar. Contar con mejor almacenamiento y más barato permite suministrarles energía a los hogares después de que el sol se pone y la gente regresa a casa a cocinar, lavar ropa o ver la tele.

En vista de que los proyectos eólicos enfrentan obstáculos cada vez mayores, la energía solar ahora parece la opción más viable para añadir capacidad de forma rápida, barata y a casi cualquier escala.

Gracias a que tiene ambiciosos planes para dejar de liberar dióxido de carbono a la atmósfera antes de 2050 y ha asignado dinero público al sector, la red de Australia ha añadido tal cantidad energía solar que el sol gener ahora una cuarta parte de la electricidad del país. En Brasil, las grandes inversiones en energía solar y eólica han ayudado a compensar las fluctuaciones de su vasto sistema hidroeléctrico causadas por la sequía.

En muchas economías emergentes como México, Turquía y Vietnam la energía solar se ha expandido más rápidamente que los parques eólicos.

Global Renewables Watch muestra los proyectos solares que afectan la red de servicios públicos en general y no la energía solar a pequeña escala de muchos países en desarrollo que intentan ampliar el acceso a la electricidad. Pakistán, por ejemplo, fue el tercer mayor importador de paneles solares chinos el año pasado, pero la gente los instaló casi todos en tejados o cerca de granjas y fábricas locales para no tener elevadas facturas de electricidad ni apagones.

El reciente crecimiento de la energía solar y eólica no significa que la energía renovable sea inevitable. Por ejemplo, la generación de electricidad solar en Somalia pasó de cero al 17 por ciento en la última década, pero el mes pasado el gobierno de Trump prácticamente desmanteló Power Africa, el programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que apoyaba ese crecimiento. El desarrollo en Vietnam se aceleró después de que el gobierno garantizó que les pagaría precios superiores a los promotores por la electricidad solar, pero una propuesta que le pondría fin retroactivamente a la política amenaza ahora miles de millones en inversiones. Y en Estados Unidos, el gobierno de Trump está promoviendo los combustibles fósiles planea ralentizar la transición a las energías renovables.

La dependencia mundial en los combustibles fósiles sigue creciendo y las temperaturas globales continúan subiendo. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, sería necesario duplicar la cantidad de proyectos renovables añadidos cada año para cumplir el objetivo más ambicioso fijado en el acuerdo de París sobre el clima.

Los investigadores han dicho que esperan que poner sus datos y su modelo a disposición del público ayude a mejorar la planificación y la instalación de esa nueva capacidad. “Queremos que se construyan energías renovables”, indicó Kiesecker. “Queremos que la transición se produzca lo más rápidamente posible”.

METODOLOGÍA

Los datos sobre construcción eólica y solar proceden de Global Renewables Watch, con aportaciones a la investigación del laboratorio AI for Good de Microsoft, The Nature Conservancy y Planet.

Los investigadores entrenaron un modelo de aprendizaje automático para que detectara turbinas eólicas terrestres y parques solares a escala comercial en imágenes de satélite trimestrales de alta resolución. Planet proporcionó los datos de satélite, en forma de mosaicos trimestrales con una resolución de 4,7 metros, desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2024.

El entrenamiento del modelo incorporó datos de OpenStreetMap sobre instalaciones solares y eólicas conocidas, y requirió entrenamiento adicional y verificaciones manuales para mejorar la precisión y eliminar falsos positivos.

El modelo no se entrenó en zonas urbanas, donde la energía solar en tejados es mucho más frecuente. Las zonas designadas como huertos solares no consideran el espaciado de los paneles. Las estimaciones de capacidad se obtuvieron multiplicando la superficie solar y el número de aerogeneradores por un factor de capacidad estándar, y no consideran la tecnología solar o eólica realmente instalada ni las variaciones por país.

Los países están aumentando con gran rapidez su capacidad solar y eólica, que ahora es más barata y fiable que nunca. El mapa muestra las instalaciones en todo el mundo alrededor de 2024.

Los países están aumentando con gran rapidez su capacidad solar y eólica, que ahora es más barata y fiable que nunca. Estos gráficos comparan el crecimiento regional de las energías renovables y su costo a lo largo del tiempo.