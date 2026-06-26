Argentina, El Salvador, Chile, Costa Rica y Panamá se unen a la coalición de IA de EU

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    Argentina, El Salvador, Chile, Costa Rica y Panamá se unen a la coalición de IA de EU
    Pax Silica es la iniciativa insignia del Departamento de Estado en materia de IA y seguridad de la cadena de suministro, que promueve un nuevo consenso sobre seguridad económica entre aliados de Estados Unidos. DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EU

La afiliación llamada ‘Pax Silica’ tiene por objetivo la infraestructura física para la IA que incluye minerales críticos, energía, semiconductores, entre otros

Argentina, El Salvador, Chile, Costa Rica y Panamá formalizaron este viernes en Washington su adhesión a la coalición de Estados Unidos para garantizar cadenas de suministros de inteligencia artificial (IA) frente a la competitividad de China.

La integración de estos socios latinoamericanos sigue a la de la Unión Europea, Alemania y Grecia que el pasado martes firmaron el memorando en el marco de la segunda reunión que esta nueva alianza tecnológica está celebrando en Washington.

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El embajador argentino Alejandro Oxenford firmó hoy la afiliación a la llamada “Pax Silica” y destacó que Argentina cuenta con minerales críticos, recursos energéticos, talento de clase mundial y un nuevo marco legal suficientes para convertirse en “un socio confiable de las industrias avanzadas que definirán el siglo XXI”.

Para la embajadora de El Salvador, Milena Mayorga, su país “está haciendo historia con una sólida alianza en el ecosistema de la IA” y alabó la propuesta de “fortalecer la cooperación internacional en inteligencia artificial, innovación y las cadenas de suministro seguras que impulsarán las tecnologías del futuro”.

Según el impulsor y subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, la coalición - que comenzó el año pasado con siete miembros- cuenta ya con 24 socios que incluyen Australia, Japón, Israel, Reino Unido, Países Bajos, India, Israel y Filandia, entre otros.

Durante la primera sesión de este jueves, 34 firmantes -representantes del sector y de estados- se acogieron a una declaración conjunta para una Alianza de Oportunidades en IA.

En el texto, se destaca “la importancia fundamental de la infraestructura física para la inteligencia artificial” que incluye los minerales críticos, energía, la capacidad de cómputo y la fabricación de semiconductores.

Los declarantes comparten “la convicción de que el futuro de la IA debe cimentarse en la colaboración basada en la confianza, la seguridad económica, la innovación y la competencia leal”.

Asimismo, los integrantes se comprometieron a “aprovechar las oportunidades de la IA”, “promover una regulación favorable a la innovación”, “fortalecer una amplia cooperación en materia de IA”, “movilizar al sector privado” y una “prosperidad y progreso compartidos”.

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Creada el año pasado “como concepto”, Helberg explicó que “Pax Silica” surgió ante la necesidad de contar con una estructura más ágil que foros como el G7 o el G20 para impulsar la innovación en este sector.

El programa forma parte de la estrategia de Washington para consolidar una red de aliados tecnológicos frente a China, en un momento en que la competencia por el control de chips, datos y materiales estratégicos se ha convertido en un eje central de la política económica y de seguridad de Estados Unidos.

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