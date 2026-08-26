Argentina: Milei lanza créditos hipotecarios mientras morosos piden ayuda para saldar deudas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Argentina: Milei lanza créditos hipotecarios mientras morosos piden ayuda para saldar deudas
    Manifestantes protestan frente al Ministerio de Economía para exigir al Gobierno que tome medidas ante la crisis de la deuda de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026. AP

El Banco Central de la República Argentina ha reportado un crecimiento ininterrumpido de la tasa de morosidad en los últimos 20 meses

El gobierno de Javier Milei anunció el miércoles un plan para fomentar los créditos hipotecarios con fondos de la seguridad social en medio de un aumento de la morosidad de las familias argentinas con los bancos, atribuida principalmente a una caída de los ingresos para afrontar sus deudas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a periodistas que un monto en pesos equivalente a los mil 300 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) —administra los recursos del sistema previsional— serán invertidos en plazos fijos de los bancos, que a cambio ofrecerán líneas de crédito para la compra de la primera vivienda.

https://vanguardia.com.mx/deportes/balon-de-la-mano-de-dios-de-maradona-se-vende-por-332-millones-de-dolares-HD23029428

“En Argentina cuesta desarrollar el crédito hipotecario por nuestra volatilidad histórica de políticas económicas”, sostuvo Caputo, quien detalló que este tipo de crédito equivale actualmente a 2 puntos del PIB.

El anuncio tuvo lugar en momentos en que Milei enfrenta reclamos para atender la situación de seis millones de personas que no pueden afrontar deudas contraídas con bancos y billeteras virtuales, entre otros acreedores, en un contexto de actividad económica dispar y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

La línea de créditos hipotecarios beneficiará a entre 17 mil y 18 mil familias que podrán acceder a un máximo equivalente a 200 mil dólares para adquirir su primera vivienda, con tasas de interés que no podrán superar el 7.5%.

El Banco Central ha reportado un crecimiento ininterrumpido de la tasa de morosidad en los últimos 20 meses. En junio, última cifra oficial disponible, el 17.5% del crédito estaba en mora. Préstamos personales y las tarjetas de crédito explican más del 70% del saldo moroso.

El gobierno atribuyó el fenómeno a una “falta de cultura financiera” de los ciudadanos, que cuentan con nuevas fuentes de financiamiento además de los bancos, y se negó a mediar en un asunto “entre privados”.

La semana pasada, un grupo de deudores protagonizó la primera movilización en Buenos Aires para denunciar los planes de refinanciamiento que ofrecen los bancos y demás acreedores con tasas de interés que resultan impagables. Este miércoles, el oficialismo frenó varias iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados para declarar la emergencia crediticia.

Caputo aclaró que la tasa de morosidad para créditos hipotecarios es actualmente baja (1.6%) comparada con la del resto de los deudores en mora y aclaró que el Banco Central será el encargado de supervisar a las entidades adheridas al nuevo plan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Política Internacional

Localizaciones


Argentina

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Guerra comercial

Guerra comercial
true

Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa: Loret de Mola

Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum
El precio del huevo varía según la región y el establecimiento; en algunas zonas del país el kilogramo supera los 80 pesos, de acuerdo con datos de mercado.

Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El espacio de la calle frente a una vivienda no pertenece al propietario del inmueble. Sin embargo, existen restricciones para estacionarse.

¿Puede mi vecino estacionarse afuera de mi casa?... Esto dice la ley en México
Tim Curry, reconocido por interpretar a Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles; aún no se informa la causa.

Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años
Erik Lira priorizó el reto de jugar en Europa y está cerca de despedirse de Cruz Azul para comenzar una nueva etapa en la Ligue 1.

Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco