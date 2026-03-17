Arrestan a manifestantes en Cuba tras protesta en sede local del Partido Comunista

Cinco personas han sido arrestadas en Cuba por actos de “vandalismo” después de que un pequeño grupo de manifestantes irrumpiera en una oficina provincial del Partido Comunista Cubano y prendiera fuego a ordenadores y muebles.

El incidente, que también afectó a una farmacia y a otro comercio, tuvo lugar en la localidad de Morón, a poco más de 500 kilómetros al este de La Habana.

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Los videos compartidos en redes sociales muestran a los manifestantes saqueando la oficina, llevándose documentos, equipos y muebles, y quemando todo en la calle. Un grupo más pequeño también arrojó piedras.

«Lo que comenzó pacíficamente, tras un intercambio con las autoridades locales, degeneró en actos de vandalismo contra la sede del comité municipal del Partido Comunista», informó el periódico estatal Invasor. Añadió que cinco personas habían sido arrestadas.

Aunque las protestas son poco frecuentes en Cuba, el país está sufriendo un bloqueo petrolero estadounidense y otras presiones intensas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha declarado abiertamente que le gustaría ver un cambio de régimen en La Habana.

Últimamente, la gente ha empezado a golpear ollas y sartenes por la noche en la calle o en casa para desahogar su frustración y descontento por la escasez de alimentos y medicinas.

Los residentes también sufren frecuentes cortes de electricidad rotativos que pueden durar hasta 15 horas al día.

Según medios de comunicación independientes y publicaciones en redes sociales, La Habana es el epicentro de estas recientes protestas nocturnas, pero también se están extendiendo a otras partes del país.

El viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó por primera vez que estaba manteniendo conversaciones con el gobierno estadounidense.

Díaz-Canel afirmó que en los últimos tres meses no ha llegado ningún cargamento de petróleo a Cuba y atribuyó esta situación al bloqueo petrolero estadounidense. Añadió que la isla se abastece de una combinación de gas natural, energía solar y centrales termoeléctricas.

Trump ha dicho que Cuba será el siguiente punto en su agenda después de la guerra con Irán y el derrocamiento por parte de Estados Unidos del principal aliado de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, en enero.

Cuba dependía de Venezuela para su suministro de petróleo y Trump, quien afirma que de facto dirige Caracas, ha cortado el suministro.

El embargo petrolero ha llevado a la ya maltrecha economía cubana al borde del colapso.

El líder republicano ha sometido a la empobrecida isla a un bloqueo petrolero estadounidense, estrangulando su suministro de combustible basándose en lo que él denomina la “amenaza extraordinaria” que Cuba representa para Estados Unidos.

Esto se suma a un embargo comercial estadounidense que lleva vigente seis décadas.