Artemis III: así avanza la NASA rumbo al regreso del ser humano a la Luna

La NASA ya trabaja en los preparativos de Artemis III , la misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna después de décadas. Luego del amerizaje exitoso de Artemis II, la agencia espacial estadounidense acelera su plan para consolidar una nueva era de exploración que, además, busca sentar las bases para futuras misiones a Marte.

El impacto de Artemis II en la nueva misión

La misión Artemis II representó un paso clave en este programa. Durante 10 días, la tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen logró adentrarse en el espacio profundo, alcanzando una distancia récord de más de 406 mil kilómetros de la Tierra.

Este vuelo permitió:

1. Validar sistemas de navegación y comunicación

2. Analizar condiciones en el espacio profundo

3. Obtener información clave del entorno lunar, incluido el lado oculto de la Luna

Estos resultados no solo confirmaron la viabilidad del programa Artemis, sino que también abrieron el camino para el siguiente gran objetivo: el alunizaje tripulado.

El cohete SLS: pieza clave de Artemis III

Uno de los avances más importantes es el desarrollo del Space Launch System (SLS), el cohete que impulsará la misión Artemis III. A través de sus redes sociales, la NASA mostró imágenes del traslado de la etapa central del cohete, considerada la sección más grande y potente del sistema.

Características principales del SLS

- Altura aproximada de 65 metros en su etapa central

- Capacidad de generar más de 900 mil kilogramos de empuje

- Funcionamiento continuo durante más de ocho minutos en el lanzamiento

- Integración con la nave espacial Orion

Este sistema será el encargado de llevar a los astronautas a la órbita lunar, desde donde iniciarán el descenso hacia la superficie.

Artemis III: el regreso a la Luna

La misión Artemis III, programada para 2027, tiene como objetivo principal lograr el primer alunizaje tripulado del programa. Este hito no solo representa un avance científico, sino también un paso estratégico en la exploración del espacio profundo.

Objetivos principales de la misión

1. Llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar

2. Realizar experimentos científicos en el entorno lunar

3. Evaluar tecnologías para futuras misiones a Marte

4. Consolidar presencia humana sostenible fuera de la Tierra

Además, esta misión busca ampliar el conocimiento sobre los recursos disponibles en la Luna, un factor clave para futuras bases espaciales.