Saltillo mira a la Luna: Sociedad Astronómica invita a conferencia sobre la misión Artemis II

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Saltillo mira a la Luna: Sociedad Astronómica invita a conferencia sobre la misión Artemis II
    El MC Óscar Martínez Martínez impartirá la conferencia sobre la misión Artemis II y los avances en la exploración lunar. NASA
Elena Vega
por Elena Vega

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En la conferencia sobre la misión Artemis II se abordará el regreso del ser humano a la Luna y se realizará observación astronómica con telescopio

El interés por la exploración espacial y el regreso del ser humano a la Luna vuelve a tomar fuerza entre la población, y en Saltillo habrá una oportunidad para acercarse a este tema de la mano de especialistas.

A través de sus redes sociales, la Sociedad Astronómica de Saltillo anunció la realización de la conferencia “Misión Artemis II: El regreso de la humanidad a la Luna”, un evento que busca acercar al público al conocimiento científico y a los avances más recientes en materia de exploración espacial.

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La charla estará centrada en la misión Artemis II, considerada un paso clave dentro del programa Artemis de la NASA, ya que será la primera misión tripulada en décadas en orbitar la Luna. Durante la exposición se abordarán los principales objetivos científicos del proyecto, así como los detalles tecnológicos que hacen posible esta nueva etapa en la carrera espacial.

Uno de los puntos centrales será la explicación del funcionamiento de la nave Orión, diseñada para transportar astronautas más allá de la órbita terrestre, así como su papel en futuras misiones que buscan no solo regresar a la superficie lunar, sino también sentar las bases para viajes tripulados a Marte.

La conferencia será impartida por el MC Óscar Martínez Martínez, quien explicará de manera accesible los alcances de esta misión, su importancia para la comunidad científica internacional y el impacto que tendrá en la exploración del espacio en los próximos años.

Además de la charla, los asistentes podrán participar en una observación astronómica con telescopio, lo que permitirá complementar la experiencia con una aproximación directa al cielo nocturno y a algunos de los cuerpos celestes visibles desde la región.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril a las 19:30 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, consolidándose como una actividad dirigida tanto a entusiastas de la astronomía como al público en general interesado en conocer más sobre el futuro de la exploración espacial.

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Con este tipo de iniciativas, la Sociedad Astronómica de Saltillo busca fomentar la divulgación científica y despertar el interés por la astronomía entre niños, jóvenes y adultos, en un momento en que el regreso del ser humano a la Luna vuelve a colocarse como uno de los grandes objetivos de la ciencia a nivel mundial.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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