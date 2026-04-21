Saltillo mira a la Luna: Sociedad Astronómica invita a conferencia sobre la misión Artemis II

A través de sus redes sociales, la Sociedad Astronómica de Saltillo anunció la realización de la conferencia “Misión Artemis II: El regreso de la humanidad a la Luna”, un evento que busca acercar al público al conocimiento científico y a los avances más recientes en materia de exploración espacial.

El interés por la exploración espacial y el regreso del ser humano a la Luna vuelve a tomar fuerza entre la población, y en Saltillo habrá una oportunidad para acercarse a este tema de la mano de especialistas.

La charla estará centrada en la misión Artemis II, considerada un paso clave dentro del programa Artemis de la NASA, ya que será la primera misión tripulada en décadas en orbitar la Luna. Durante la exposición se abordarán los principales objetivos científicos del proyecto, así como los detalles tecnológicos que hacen posible esta nueva etapa en la carrera espacial.

Uno de los puntos centrales será la explicación del funcionamiento de la nave Orión, diseñada para transportar astronautas más allá de la órbita terrestre, así como su papel en futuras misiones que buscan no solo regresar a la superficie lunar, sino también sentar las bases para viajes tripulados a Marte.

La conferencia será impartida por el MC Óscar Martínez Martínez, quien explicará de manera accesible los alcances de esta misión, su importancia para la comunidad científica internacional y el impacto que tendrá en la exploración del espacio en los próximos años.

Además de la charla, los asistentes podrán participar en una observación astronómica con telescopio, lo que permitirá complementar la experiencia con una aproximación directa al cielo nocturno y a algunos de los cuerpos celestes visibles desde la región.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril a las 19:30 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, consolidándose como una actividad dirigida tanto a entusiastas de la astronomía como al público en general interesado en conocer más sobre el futuro de la exploración espacial.