Asegura Ursula von der Leyen que se necesitan fronteras más fuertes en la Unión Europea, tras la crisis de Ceuta

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    Asegura Ursula von der Leyen que se necesitan fronteras más fuertes en la Unión Europea, tras la crisis de Ceuta
    Las autoridades de Ceuta informaron que 88 personas murieron intentando llegar al territorio, mientras que en Marruecos se han registrado al menos 11 fallecimientos. EFE

España estima que unos 69 mil 500 migrantes han regresado a Marruecos en los últimos cuatro días, superando las estimaciones iniciales de 50 mil que llegaron al enclave del norte de África

El presidente de la Comisión Europea ha pedido medidas para reforzar las fronteras de Europa después de que decenas de miles de personas llegaran y abandonaran rápidamente el territorio español de Ceuta, provocando una acalorada disputa entre Madrid y otros países europeos.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen afirmó: “A raíz de este incidente, queda claro que debemos redoblar los esfuerzos para reforzar nuestras fronteras en los puntos críticos, incluyendo una vigilancia constante y el uso de barreras físicas donde sea necesario”.

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Elogió la rápida gestión de la crisis por parte del líder socialista español, después de que la gran mayoría de los migrantes abandonaran Ceuta y las autoridades españolas comenzaran a instalar una barrera flotante de 500 metros en la frontera con Marruecos.

“Se ha restablecido el orden y el sistema de retornos implementado ha funcionado”, escribió en la carta.

España estima que unos 69 mil 500 migrantes han regresado a Marruecos en los últimos cuatro días, superando las estimaciones iniciales de 50 mil que llegaron al enclave del norte de África.

Las autoridades de Ceuta informaron que 88 personas murieron intentando llegar al territorio, mientras que en Marruecos se han registrado al menos 11 fallecimientos.

Ceuta y Melilla, otro enclave español, comparten las únicas fronteras terrestres de la UE con África,

Se registran aumentos periódicos en los intentos de cruzar a ambas ciudades, aunque ninguna permite la libre circulación hacia la UE, ya que se encuentran fuera de la zona Schengen, donde no existen fronteras.

Los ministros del Interior de la UE celebrarán conversaciones de emergencia, lo que, según von der Leyen, será una oportunidad para extraer lecciones de los cruces.

Afirmó que la UE debería redoblar sus esfuerzos en cinco áreas: reforzar la cooperación con países no pertenecientes a la UE para prevenir la migración; reforzar las fronteras exteriores; implementar sistemas de alerta temprana; desmantelar las redes de tráfico ilícito; e impulsar el retorno de las personas sin derecho a permanecer en el país.

Ante las fuertes críticas a la respuesta ambivalente de la UE respecto a los cruces fronterizos de Ceuta, von der Leyen subrayó que España podría acceder a fondos de la UE, así como al apoyo de la agencia fronteriza Frontex. Hasta el momento, Madrid no ha solicitado la asistencia de Frontex.

Los cruces fronterizos, que han sido instrumentalizados por políticos de extrem derecha en toda Europa, han puesto de manifiesto profundas divisiones en torno a la migración que han dejado al líder español aislado.

Sánchez criticó a otros gobiernos por no apoyar a España, despupes de que Italia y Dinamarca lideraran los llamamientos para su exclusión temporal del espacio Schengen.

Sánchez afirmó que dicha actitud estaba motivada por prejuiciosm noticias falsas, ignorancia o intereses políticos y era contraria al derecho europeo y humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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