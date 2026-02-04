Así conmemora el chavismo el 34 aniversario del fallido golpe de Estado

Internacional
/ 4 febrero 2026
    Así conmemora el chavismo el 34 aniversario del fallido golpe de Estado
    Personas junto a una estatua de Hugo Chávez durante la conmemoración del 34 aniversario del fallido golpe de Estado encabezado en 1992 por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela. EFE/Miguel Gutiérrez

Esta celebración llega tras la detención por parte de fuerzas armadas estadounidenses del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presos en Estados Unidos

CARACAS- El oficialismo venezolano conmemora este miércoles el 34 aniversario del fallido golpe de Estado encabezado en 1992 por el entonces teniente coronel Hugo Chávez y se prepara para una «gran marcha» en una ciudad cercana a Caracas, durante la que se prevé que exijan la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presos en Estados Unidos.

Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la movilización saldrá a las 14.00 hora local (18.00 GMT) del cuartel militar Páez en Maracay, capital del estado Aragua (norte), y recorrerá la avenida Bolívar, una de las principales de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Argentina solicita a EU extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad

En Caracas se celebrará una actividad en el Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero, donde se encuentra el mausoleo de Chávez (1999-2013).

El titular venezolano de Exteriores, Yván Gil, señaló en redes sociales que se cumplen 34 años de “la rebelión cívico-militar” contra “la opresión de las medidas económicas neoliberales conocidas como ‘El Paquetazo’ del segundo Gobierno de (el entonces presidente venezolano) Carlos Andrés Pérez”.

“Se trató de un alzamiento por la dignidad y liberación de un pueblo harto de ser objeto de políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entidades subordinadas a la política económica de Washington”, expresó Gil.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró en un comunicado que “con esta rebelión (...) se logró despertar la conciencia social para enrumbar (encaminar) a la república hacia un nuevo destino”.

$!El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en la conmemoración del 34 aniversario del fallido golpe de Estado encabezado en 1992.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en la conmemoración del 34 aniversario del fallido golpe de Estado encabezado en 1992. EFE/Miguel Gutiérrez

“La conmemoración de esta fecha nos invita cada año a una reflexión crítica y profunda sobre cómo un revés o eventual infortunio puede convertirse en cimiento, fuerza e impulso para alcanzar un objetivo supremo”, dijo.

Hoy, prosiguió, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa “demostrando su irreductible resiliencia y la virtud de fortalecerse ante la adversidad, transformando las dificultades en valiosas oportunidades para sembrar futuras victorias”.

Padrino reiteró su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, así como la determinación de la Fuerza Armada de «seguir defendiendo la soberanía, integridad y paz» de la nación.

El chavismo conmemora este ‘4F’ un mes después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a la primera dama en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos, entre ellos Aragua.

Desde entonces, Venezuela, con Rodríguez al frente, ha tenido acercamientos con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que envió a la embajadora Laura Dogu a Caracas para reabrir la misión diplomática de EE.UU., cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones, mientras que Caracas designó al excanciller Félix Plasencia como su representante en Washington.

