Argentina solicita a EU extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad

Internacional
/ 4 febrero 2026
    Argentina solicita a EU extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad
    La causa fue impulsada por el Foro Argentino en Defensa de la Democracia (FADER) y la Fundación Clooney para la Justicia. FOTO: AP.

S trata de una causa iniciada en 2023 a partir de una presentación de organizaciones no gubernamentales en representación de los denunciantes venezolanos

BUENOS AIRES.- Con el objetivo de ser indagado por supuestos delitos de lesa humanidad, Argentina solicitó a Estados Unidos la extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo arresto en ese país.

El juez federal Sebastián Ramos dispuso la medida, que deberá ser tramitada por la cancillería argentina ante el gobierno de Donald Trump.

Cabe destacar que en el derecho penal internacional, Argentina es considerada una nación modelo por el histórico juicio y condena a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), durante la cual se violaron sistemáticamente los derechos humanos.

No obstante, la mayoría de las causas que involucran a líderes de otros países no han culminado aún en detenciones o extradiciones.

De acuerdo a la causa, fue en el 2023 que la justicia argentina inició un proceso contra Maduro y varios integrantes del gobierno venezolano por la detención ilegal y aplicación de torturas a varios manifestantes opuestos al gobierno izquierdista durante las multitudinarias protestas en Venezuela.

Entre los señaladas también están Justo José Noguera Pietri, un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exdirigente del gobierno de Maduro, y el ministro del interior Diosdado Cabello.

En la denuncia se acusa a Venezuela rige un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra disidentes desde el año 2014.

Ante esto fue en septiembre del 2024 que una corte federal de Argentina ordenó la captura internacional de Maduro y los demás imputados.

Por lo anterior, tras la detención de Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, el fiscal federal argentino Carlos Stornelli pidió al juez Ramos que solicite la extradición del líder socialista a Argentina para que sea indagado por crímenes de lesa humanidad por los cuales está acusado en el país, pedido al que el magistrado resolvió dar curso.

“Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país”, dice la resolución de Ramos a la que tuvo acceso The Associated Press.
