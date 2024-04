Así es el drama de las familias de Azov: sin noticia de los cautivos y con la certeza de torturas

“ Vadim fue mi compañero de clase y está en cautividad; ha estado en las listas de intercambios en varias ocasiones, pero no ha sido liberado. Por ser de Azov se le somete a un tratamiento especial ”, dice a EFE Olga Bielous, una ucraniana de 22 años que explica el tormento que suponen para familiares y allegados estas expectativas frustradas.

Casi dos años sin noticias “ La Federación Rusa no nos da ninguna información sobre dónde están o cómo están; no sabemos nada de ellos desde el momento en que salieron de Azovstal el 18 de mayo de 2022 ”, dice a EFE Natalia Kravtsova, madre de un soldado de Azov capturado por Rusia en la rendición masiva de los combatientes ucranianos que defendían la acerería de Mariúpol, en la región oriental de Donetsk.

“ Para Rusia son neonazis, aunque esta acusación no tiene ningún sentido; en todos los ejércitos y movimientos patrióticos hay extremistas, también en los de EE.UU. y el de Rusia ”, dice a EFE Tabach, que es judío e invita regularmente a los militares de Azov a sus sinagoga en Florida y Kiev.

Estos actos sirven a los familiares para apoyarse mutuamente y encontrarse con prisioneros de guerra liberados que en ocasiones se han cruzado con sus seres queridos durante el cautiverio.

Además, las concentraciones muestran a los soldados ucranianos retornados de Rusia que la sociedad ucraniana no se ha olvidado de ellos, dice a EFE sobre su motivación para estar presente Oleksandra Vazianova, una desplazada de la ciudad de Mariúpol que defendieron los combatientes de Azov.

Apoyo moral e información “Venir aquí me da fuerzas; me encuentro con gente que me entiende al cien por cien, con gente que ha visto a mi marido recientemente”, relata a EFE en la manifestación celebrada el pasado domingo Victoria Velihura, esposa de otro combatiente de Azov capturado en Azovstal.