Así fue como Mark Zuckerberg decidió lanzar el agente de IA de Meta

Meta había retrasado durante meses el lanzamiento de Muse, su aplicación de agente de IA, por preocupaciones de seguridad. Luego, una nueva competencia obligó a Zuckerberg a actuar. Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, reunió a dos de sus principales lugartenientes —Alexandr Wang, el director de inteligencia artificial, y Nat Friedman, el jefe de productos de IA— en agosto para hablar sobre una amenaza inminente. Una empresa emergente de 14 personas llamada Instinct había creado un agente de IA, es decir, un bot que puede operar aplicaciones y programas informáticos en nombre de los usuarios, y estaba despegando. Meta estaba desarrollando un producto similar llamado Muse, pero había retrasado su lanzamiento por preocupaciones de seguridad.

Temeroso de perder una ventaja competitiva, Zuckerberg dijo que Muse estaba listo para lanzarse a pesar de los riesgos, según tres personas con conocimiento de la reunión, que no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre asuntos confidenciales. Wang, de 29 años, y Friedman, de 49, estaban al tanto de las preocupaciones de seguridad detectadas en pruebas recientes, incluido un caso en el que Muse cambió la contraseña de un usuario sin permiso, dijeron dos de las personas. Pero el 8 de septiembre, Meta presentó públicamente a Muse, tal como Zuckerberg había ordenado. La reunión interna mostró el difícil equilibrio entre velocidad y seguridad con el que lidian empresas de IA como Meta mientras intentan superar a sus rivales en la carrera por desarrollar esta tecnología. A medida que la IA mejora rápidamente, se vuelve más peligrosa y útil al mismo tiempo, lo que hace que estas decisiones sean aún más difíciles. Zuckerberg ha gastado miles de millones de dólares para desarrollar la IA de Meta, pero durante años vio cómo rivales como OpenAI y Anthropic llegaban al mercado antes que su empresa con chatbots y herramientas de programación. Cuando se trató de agentes personales, el gigante de Silicon Valley, propietario de Facebook e Instagram, necesitaba una victoria y, en última instancia, la rapidez para llegar al mercado se impuso.

Eso le ha dado a Meta una ventaja temprana en el segmento de los agentes, que se han convertido en la próxima frontera de la industria de la IA. Otras empresas ya están presentando productos competidores. Tres semanas después de que Meta lanzara Muse, OpenAI anunció Dots, su propio agente. “Lo más interesante de Muse es que Meta llegó primero”, dijo Avi Greengart, analista de Techsponential, una firma de investigación. Hasta ahora, la decisión de Zuckerberg de lanzar Muse ha dado sus frutos. El agente solo ha tenido unos pocos contratiempos de seguridad, como cuando dio la dirección de un usuario a un vendedor en Facebook Marketplace sin permiso. Hasta el miércoles, más de 6.6 millones de personas habían descargado la aplicación gratuita y 1.8 millones utilizaban Muse a diario, según datos de la firma de investigación Sensor Tower. Para mantener el impulso, Meta está gastando millones de dólares en una campaña publicitaria de Muse y ha plasmado su avatar peludo —un personaje llamado Jolly— en vallas publicitarias y anuncios de televisión.

En una publicación en redes sociales el mes pasado, Wang declaró: “No puedes detener a Muse”. Un portavoz de Meta cuestionó que Zuckerberg hubiera apresurado el lanzamiento de Muse debido a la presión de Instinct. “Estamos orgullosos de este trabajo y, como hemos dicho públicamente, incluso retrasamos el lanzamiento de Muse durante varios meses para asegurarnos de hacerlo bien”, dijo en un comunicado. La idea de Muse comenzó en julio de 2025, cuando Zuckerberg publicó un memorando de 616 palabras sobre la “superinteligencia personal”, una forma de IA que, según dijo, podría actuar como el asistente definitivo. Recientemente había reestructurado toda la división de IA de Meta en torno a ese concepto y contrató a Wang y a Friedman para liderar el esfuerzo.

Los dos ejecutivos se lanzaron a una intensa campaña de contrataciones, reclutaron a destacados investigadores de OpenAI y Google y les ofrecieron paquetes salariales de cientos de millones de dólares para unirse a Meta. También dividieron sus responsabilidades: Wang se enfocó en el desarrollo de modelos de IA y Friedman, en los productos. En ese momento, solo había una idea difusa de lo que podría ser un asistente “superinteligente”. “La visión de construir algo como Muse existía en nuestras cabezas colectivas, pero no podíamos señalar exactamente qué iba a ser ese producto”, dijo Vishal Shah, vicepresidente de productos de IA de Meta, en una entrevista. En septiembre de 2025, el nuevo equipo de IA de Meta lanzó su primer producto, Vibes, un feed de videos generados por IA que de inmediato atrajo críticas por producir contenido de baja calidad. Internamente surgieron tensiones entre los nuevos ejecutivos y otros colaboradores veteranos de Zuckerberg, algunos de los cuales cuestionaban si Wang podría lograr que Meta se pusiera al día en la carrera de la IA.

En noviembre, Peter Steinberger, un programador austriaco, lanzó una aplicación llamada OpenClaw, un agente de IA capaz de programar y utilizar una computadora por sí solo. Era de código abierto, lo que significaba que podía descargarse y modificarse sin necesidad de pagar ni obtener autorización. A medida que ganaba popularidad entre los desarrolladores de Silicon Valley, los ejecutivos de Meta tuvieron una revelación. “Todo cobró sentido”, dijo Shah. “La próxima generación de productos para el consumidor era un agente personal”. Después de probar OpenClaw, Friedman ordenó 200 Mac Mini —las computadoras en las que se ejecuta el agente— para la sede de Meta en Menlo Park, California, y las organizó en pilas afuera de su oficina para que los empleados se las llevaran. Luego apostaron todo al desarrollo de un agente como OpenClaw, pero dirigido a personas que no fueran ingenieros de software. “No hubo limitaciones”, dijo Shah.

Los directivos de IA de Meta también incorporaron OpenClaw a sus propias vidas. Friedman conectó su agente a las cámaras de su casa, desde donde el sistema le indicaba que hiciera cosas como beber agua para mantenerse hidratado. “Me envió una captura de pantalla de mí tomando una botella de agua y dijo: ‘Buen trabajo’”, contó Friedman en una conferencia de tecnología reciente. En otra ocasión, mientras hablaba con su agente sobre formas de dormir mejor, OpenClaw tomó el control del Tesla autónomo de Friedman y lo redirigió a un supermercado para recoger pastillas de magnesio. En la conferencia anual de desarrolladores de Meta del mes pasado, Zuckerberg dijo que había conectado su agente a las cámaras de su gimnasio de artes marciales para que pudiera criticar su técnica de combate.

Sin embargo, existían preocupaciones de seguridad. En ocasiones, los agentes podían salirse de control o tomar el control de aplicaciones informáticas. En febrero, un agente se apoderó de la computadora de trabajo de una investigadora de seguridad de Meta y borró sus correos electrónicos sin que ella pudiera detenerlo. “No podía detenerlo desde mi teléfono”, escribió Summer Yue, la investigadora, en redes sociales. “Tuve que CORRER a mi Mac Mini como si estuviera desactivando una bomba”. En febrero, Friedman hizo una demostración de Muse ante la junta directiva de Meta. Dos meses después, Meta presentó un modelo de IA llamado Muse Spark, desarrollado bajo la dirección de Wang y considerado el modelo más potente que la empresa había creado hasta entonces. Al principio de su desarrollo, Muse funcionaba con modelos de IA creados por Anthropic, pero la introducción de Muse Spark permitió a Meta impulsar su agente con tecnología propia.

Para entonces, Meta tenía una versión de Muse que podría haber lanzado, dijo Shah. Sin embargo, la empresa pasó meses cerciorándose de que sus funciones de seguridad no presentaran riesgos. Durante las pruebas con empleados de Meta, el agente a veces había desobedecido órdenes o llevado a los usuarios a comprar artículos en sitios web fraudulentos. Luego, en agosto, el agente de Instinct se volvió cada vez más popular. Poco después, Meta lanzó Muse. Muse ha enfrentado algunos problemas de privacidad, incluido un caso en el que leyó los mensajes de texto privados de un usuario sin permiso y luego hizo referencia a la información que había obtenido.

The Information ya había informado anteriormente sobre algunos problemas de seguridad. El mes pasado, Instinct recaudó mil millones de dólares con una valoración de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, dispone de menos recursos y capacidad de cómputo que Meta, una empresa con 3 mil 500 millones de usuarios en el conjunto de sus aplicaciones y una valoración superior a 1.5 billones de dólares. “Te estás enfrentando a los actores más grandes del mundo”, dijo Noah Shinn, fundador de Instinct, de 23 años, en un pódcast el mes pasado. “Esta es probablemente la carrera de software más emocionante de la historia, y el resultado es de billones de dólares”.