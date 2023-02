“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que se muestra el ingreso de pandilleros a la prisión.

Esta nueva mega cárcel, ubicada a 74 kilómetros de la capital, en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente, es una construcción de 33 manzanas, dentro de 236 manzanas que están aisladas de la ciudad.

Además, cuenta con pabellones de confinamiento con camarotes metálicos, así como celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.

Este traslado se llevó a cabo, tras una acusación por parte del Departamento de Justicia estadounidense en contra de 13 supuestos líderes de la mara MS-13, por múltiples crímenes en Nueva York, inculpando a las pandillas de haber negociado con miembros del gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para reducir homicidios a cambio de beneficios, así como con su rival la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y con el gobierno actual.

Así mismo, esta imputación también se hace mención sobre reuniones “organizadas por el gobierno salvadoreño” y funcionarios como el director de centros penales y el director de Tejido Social, con el propósito de obtener beneficios a cambio de la reducción de homicidios y apoyo electoral en las elecciones legislativas de 2021. El gobierno aún no reaccionó al respecto.

Desde que comenzó el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022 hasta este viernes, las autoridades logrado capturar a 64,512 personas señaladas de ser pandilleros, sin embargo, después fueron liberados 3,745. Mientras que otros 3,344 hicieron denuncias sobre violaciones a derechos humanos, la mayoría por supuestas detenciones arbitrarias, ante la asociación Cristosal.

Por otra parte, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha sido criticada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) debido a supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.

En este sentido, Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, explicó a la Agencia The Associated Press que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, mismas que son conocidas como Reglas Nelson Mandela, recomiendan que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos debido a que esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos.