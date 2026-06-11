Así se ven las auroras australes desde la EEI, astronautas publican asombrosas imágenes

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Así se ven las auroras australes desde la EEI, astronautas publican asombrosas imágenes
    Fotografía publicada en la cuenta en X de la astronauta de la NASA Jessica Meir, que muestra una vista de una aurora austral tomada desde la nave Dragon de SpaceX en la Estación Espacial Internacional (EEI). EFE/@Astro_Jessica

Las auroras australes se forman por el choque de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra, al igual que las boreales

MIAMI- Astronautas de la NASA publicaron imágenes de una serie de auroras australes tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) que fueron visibles durante el pasado fin de semana en la cara más meridional del planeta.

”Hay mucha actividad en este momento en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer presenciamos un despliegue espectacular de auroras australes gracias a un reciente evento solar”, escribió la astronauta de la NASA Jessica Meir, en la red social X.

https://vanguardia.com.mx/tech/conoce-a-andre-douglas-luca-parmitano-randy-bresnik-y-frank-rubio-nasa-presenta-la-tripulacion-de-artemis-iii-IJ21289515

Meir, integrante de la misión Crew-12 de SpaceX, acompañó la publicación de varias fotografías y un vídeo en el que se observa nítidamente la aurora, que tiñe de verde la atmósfera terrestre y serpentea de forma similar a como hace un río.

Las auroras australes se forman por el choque de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra, al igual que las boreales.

Aunque no entrañan un serio peligro para la tripulación del laboratorio orbital, sí les expone a una cantidad de radiación mayor a la habitual.

La principal diferencia entre ambos tipos de auroras es la parte del planeta en la que ocurren, pues las australes ocurren en la cara sur, mientras que las boreales son visibles desde las latitudes más septentrionales.

Además, la escasa presencia de núcleos de población en la parte más meridional de la Tierra, principalmente copada por la Antártida y los océanos, hace que sean más difíciles de percibir desde la superficie.

El mejor momento para observar las auroras australes va de marzo a septiembre, coincidiendo con el invierno en el hemisferio sur.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Eei
Espacio
fotografías

Organizaciones


NASA

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones
La mandataria federal dijo que EU busca condiciones específicas tanto con México como con Canadá.

Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Aficionados del Mundial 2026 podrán pagar para mostrar mensajes en pantallas de los estadios o incluir su nombre en la alfombra de la final.

FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026
Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026