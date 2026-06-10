Conoce a Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, NASA presenta la tripulación de Artemis III

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    Conoce a Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, NASA presenta la tripulación de Artemis III
    Los miembros de la tripulación de Artemis III, Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas saludan durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson en Houston. AP/Annie Mulligan
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por EFE

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Los astronautas del programa buscan llevar de regreso al ser humano a la Luna, vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales

AUSTIN- La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.

La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/artemis-ii-rompe-record-es-el-viaje-espacial-que-mas-se-ha-alejado-de-la-tierra-y-supera-al-apolo-13-MA19808172

El anuncio tuvo lugar durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston, en el que estuvieron presentes los directores de la NASA, junto con representantes de las empresas Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos y SpaceX, de milmillonario Elon Musk, quienes están desarrollando diferentes sistemas para la misión.

Artemis III misión supondrá un vuelo de prueba en la órbita terrestre con el objetivo de probar y validar las tecnologías, herramientas y procedimientos que serán utilizados en futuras misiones tripuladas a la Luna.

”Estamos regresando a la Luna, una gran aventura para construir una base lunar y desarrollar todo su potencial científico y económico, además de dominar las habilidades necesarias para el siguiente destino al que inevitablemente iremos”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante el evento de presentación del equipo.

$!La NASAdio a conocer a la tripulación de Artemis III; Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio.
La NASAdio a conocer a la tripulación de Artemis III; Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio. AP/Bill Stafford/NASA

La misión pondrá a prueba por primera vez la capacidad de la nave Orion para acoplarse en el espacio con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje que desarrollan Blue Origin y SpaceX. El plan contempla varios lanzamientos en un corto periodo de tiempo, incluyendo el cohete SLS de la NASA y vehículos de ambas compañías privadas.

Artemis III tendrá una duración aproximada de dos semanas, unos cuatro días más que la misión Artemis II, que sobrevoló la Luna este años, y está pensada para ser la última gran misión de prueba del programa Artemis.

Si cumple con sus objetivos, la NASA prevé que Artemis IV -prevista para el 2028- marque el regreso de los astronautas a la superficie lunar, según explicó Jeremy Parsons, responsable adjunto del programa Luna-Marte de la agencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/anuncia-la-nasa-que-en-la-mision-artemis-iii-se-probara-un-nuevo-escudo-termico-y-sistemas-vitales-y-de-acoplamiento-de-orion-NN20698342

”Queremos probar todo lo posible sobre cómo operamos con nuestros socios comerciales, entre sistemas, equipos, software y hardware, en el difícil entorno del espacio. Queremos hacerlo en la órbita terrestre antes de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente allí”, indicó Parsons.

Durante la misión, Orion se acoplará primero con un módulo de prueba de Blue Origin durante aproximadamente dos días y posteriormente con una versión de prueba de Starship, de SpaceX, durante cerca de un día. Los astronautas realizarán demostraciones tecnológicas y evaluarán sistemas críticos, incluidos los de soporte vital.

El funcionario añadió además que Artemis III servirá para “reducir los riesgos” de las futuras misiones lunares tripuladas, “con el objetivo de que EE.UU. vuelva a la Luna antes que China”.

PROBLEMAS CON BLUEORIGIN

El anuncio de llega dos semanas después de que uno de los cohetes de Blue Origin explotara durante un vuelo de prueba de motores en la Estación de la Fuerza Espacial en Florida, causando daños graves a la nave y la plataforma de lanzamiento.

https://vanguardia.com.mx/tech/realiza-la-nasa-pruebas-en-una-cabina-a-escala-real-para-los-astronautas-visitaran-la-luna-en-2028-IH20722039

Parson reconoció en su intervención que aún hay “preguntas” sobre cómo estas “anomalías” de la empresa de Bezos “cómo van a impactar a los planes (de la NASA)”.

Sin embargo, el funcionario indicó que la agencia tiene “plena confianza” en que el cohete New Glenn estará listo a tiempo. “Los contratiempos son una oportunidad de aprendizaje”, añadió.

Una idea que fue reforzada por John Couluris, uno de los directivos de Blue Origin, quien señaló que las fábricas de la compañía están trabajando “turnos de 24 horas” para cumplir con la misión.

Artemis IV, prevista para 2028, busca el regreso de astronautas a la superficie lunar, por primera vez desde Apolo 17, en 1972, y forma parte de la estrategia estadounidense para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras misiones a Marte.

ASTRONAUTAS VESTIRÁN ROPA DE PRADA

Los astronautas del programa Artemis de la NASA, que ambiciona llevar de regreso al ser humano a la Luna, vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales, fruto de una colaboración entre la agencia estadounidense y la marca de moda italiana.

$!Derecha. Prenda de ventilación y refrigeración líquida diseñada por Prada para los astronautas. Izquierda traje espacial creado por Axiom Extravehicular Mobility Unit.
Derecha. Prenda de ventilación y refrigeración líquida diseñada por Prada para los astronautas. Izquierda traje espacial creado por Axiom Extravehicular Mobility Unit. EFE/Axiom Space

”La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas”, informó en un comunicado la marca de lujo.

La prenda, diseñada por Prada y la compañía espacial Axiom Space, cuenta con un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura de los astronautas.

$!Detalle de la parte trasera de la prenda de ventilación y refrigeración líquida diseñada por Prada para los astronautas de la misión Artemis de la NASA.
Detalle de la parte trasera de la prenda de ventilación y refrigeración líquida diseñada por Prada para los astronautas de la misión Artemis de la NASA. EFE/Axiom Space

Además, luce en ambas mangas la característica franja roja que la marca dedica para sus diseños de ropa deportiva.

Los primeros astronautas en probarlas serán los miembros de Artemis III, la misión prevista para 2027 que orbitará la Tierra, probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin, y servirá de preparación para Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna.

La NASA anunciaría, precisamente, este martes los nombres de los cuatro astronautas de esa misión, en una rueda de prensa programada para las 11:30 hora del este (15:30 GMT).

El anuncio de Prada no es la primera incursión que la marca de moda de lujo italiana hace en el espacio.

En 2024 presentó un traje espacial que se espera que los astronautas vistan durante el alunizaje de Artemis IV, programada para 2028, y que representará la vuelta del ser humano a la superficie lunar después de más de medio siglo.

$!Vista de la prenda de ventilación y refrigeración líquida diseñada por Prada para los astronautas de las futuras misiones Artemis de la NASA.
Vista de la prenda de ventilación y refrigeración líquida diseñada por Prada para los astronautas de las futuras misiones Artemis de la NASA. EFE/Axiom Space

El presidente de Axiom Space, Jonathan Cirtain, adelantó el pasado domingo en Nueva York que, más allá de su uso en Artemis III, los astronautas que viajen próximamente a la Estación Espacial Internacional (EEI) también vestirán esta prenda de refrigeración para comprobar su comodidad y eficacia

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