Internacional
/ 2 marzo 2026
    Ataque de drones iraníes provoca inmenso incendio en una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo en Arabia Saudita

Un video desgarrador capturó el enorme incendio que ardía en el gigante petrolero saudí, Aramco, en Ras Tanura

Una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo fue atacada por un dron iraní en Arabia Saudita el lunes, lo que llevó a los funcionarios a cerrarla cuando una enorme bola de fuego la atravesó.

Un video desgarrador capturó el enorme incendio que ardía en el gigante petrolero saudí, Aramco, en Ras Tanura, mientras una densa columna de humo se elevaba hacia el cielo tras una ola de ataques a la importante infraestructura petrolera regional en todo Medio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Así es como Trump atacó a Irán sin la aprobación del Congreso

El Ministerio de Defensa saudí confirmó que dos drones que atacaban las instalaciones fueron interceptados y destruidos. No se reportaron heridos en el ataque.

Aramco cerró rápidamente la refinería como medida de precaución, informaron los medios estatales saudíes.

A pesar del cierre temporal, un funcionario anónimo del Ministerio de Energía insistió en que el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no se había visto interrumpido como resultado del ataque.

La planta, una de las más grandes del mundo, produce aproximadamente 550.000 barriles por día y es vital para el sector energético del reino.

Más temprano ese mismo día, surgieron informes de caída de escombros en la refinería de petróleo Ahmadi en Kuwait luego de que drones fueran derribados allí, hiriendo al menos a dos trabajadores, informó la agencia de noticias estatal KUNA.

Mientras tanto, el gobierno de Qatar dijo que una instalación energética perteneciente a QatarEnergy también había sido atacada por dos drones iraníes mientras las autoridades trabajaban para evaluar el daño.

“Es una señal realmente preocupante”, dijo a la AFP Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la empresa energética Rystad Energy.

“Hasta ahora, no hemos visto que la infraestructura energética sea un objetivo”.

“Cuanto más se prolongue esta interrupción, más altos serán los precios del petróleo y el gas que veremos en los próximos días y semanas”, añadió.

Los ataques de represalia por parte de Irán han provocado el cierre de instalaciones de petróleo y gas en todo el Medio Oriente.

