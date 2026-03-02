A 20 años de la tragedia de Cumbres, Diego Santoy cumple la mitad de su sentencia

A sus 41 años, Santoy cumple hoy la mitad de su sentencia con la expectativa de recuperar su libertad en el 2046.

Abogados y autoridades que vivieron la tragedia de cerca sostienen que el doble homicidio derivó en un “circo mediático” alimentado por una “cruel estrategia de defensa”.

Ni el paso del tiempo ni la condena inicial de 138 años —posteriormente reducida a 71— han logrado conciliar las versiones del caso.

Todo motivado, según las investigaciones, por un profundo despecho tras la ruptura con su novia.

Desde hace dos décadas Diego Santoy es conocido por ser uno de los protagonistas de una tragedia que sacudió a Monterrey.Hace veinte años que Nuevo León y gran parte del país se estremecieron con el asesinato de los hermanos Peña Coss, de 7 y 3 años, el intento de homicidio contra Érika, de 18, y el secuestro de la empleada doméstica por parte de Diego Santoy .

EL ORIGEN Y LA FATÍDICA MADRUGADA

La relación entre Santoy, entonces estudiante de ingeniería en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, y Érika Peña Coss, alumna de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA), terminó a finales de 2005 por el comportamiento posesivo del joven.

La madrugada del 2 de marzo de 2006, Santoy irrumpió en la vivienda ubicada en la calle Monte Casino de la Colonia Cumbres.

Equipado con pasamontañas, guantes y protección en el calzado para evitar rastros, su objetivo era un ataque directo, según las indagatorias.

Con frialdad, terminó con la vida de Érik Azur, de siete años y María Fernanda, de tres, utilizando un arma blanca y un cordón.

Posteriormente, arremetió contra Érika, causándole heridas graves en el cuello, el pecho y la espalda, además de golpearla con un martillo en la cabeza.

Según los expedientes, el agresor la obligó a presenciar la escena del crimen como un castigo por su rechazo sentimental.

Antes de huir con el apoyo de su hermano Mauricio de 23 años, privó de la libertad a Catalina Bautista Juárez, empleada de la familia, mientras los padres de las víctimas, Tere Coss y Gonzalo Peña, se encontraban de viaje.

CAPTURA Y UNA DEFENSA LEGAL POLÉMICA

Tras cuatro días de búsqueda nacional, Diego fue detenido en Oaxaca mientras intentaba cruzar hacia Guatemala, apoyado por su hermano Mauricio.

Aunque inicialmente confesó los hechos ante el Ministerio Público y personal de derechos humanos, confesión presuntamente respaldada en un video, su narrativa cambió radicalmente al contratar a la controvertida litigante Silvia Raquenel Villanueva (ya fallecida), conocida por defender perfiles ligados al crimen organizado.

Bajo su defensa, Santoy acusó a Érika de ser cómplice en el asesinato de los menores, versión que alimentó la polémica hasta el asesinato de la litigante en 2009.

Abogados, autoridades y especialistas consultados consideran que el crimen cobró notoriedad internacional al influir directamente en los intereses económicos de televisoras.

QUEDARÍA LIBRE EN 20 AÑOS

Aunque inicialmente fue sentenciado a 138 años de prisión, su condena fue reducida a 71 años, de los que, por ley, sólo pasará 40 en el reclusorio.

Se estima que el asesino de Cumbres recupere su libertad en el 2046.

Actualmente, habiendo cumplido casi la mitad de su condena, Santoy permanece recluido.

Por tercera vez en 15 años, Diego Santoy Riveroll recibió en marzo de 2021 una sentencia condenatoria por el crimen, el último ajuste del que se haya sabido.

El Juez Primero Penal de Monterrey le impuso una pena total de 71 años, 7 meses y 27 días por cuatro delitos graves.

Se le condenó por el doble homicidio de los niños Érick y María Fernanda; también por el intento de homicidio en contra de su exnovia Érika; por el robo calificado del vehículo Neón, propiedad de Érika, y por privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro en contra de Catalina Bautista, trabajadora doméstica.

Es decir, Santoy fue sentenciado en 2010 a 138 años de prisión, luego en el 2012, se le redujo a 71 años, 7 meses y 27 días, y finalmente en 2021 se confirmó en una tercera sentencia.

Así, tras ganar un amparo en 2020 que obligó a reponer los careos, la justicia ratificó en 2021 la pena de 71 años.

Asegura el fiscal: no hubo más implicados

A 20 años del asesinato de los hermanitos Peña Coss por parte de Diego Santoy, el entonces subprocurador de Ministerios Públicos, Aldo Fasci, lamentó que estos hechos trágicos continúen en la memoria colectiva de la Ciudad.

“Yo creo que no hemos terminado. No ha terminado el tema”, afirmó.

El exfuncionario dijo que tras múltiples revisiones realizadas por jueces y magistrados, no hay indicios que involucren a una segunda persona en el doble homicidio.

“No sé cuántos jueces revisaron el caso, no sé cuántos magistrados, ministros, fiscales, ¿cuántos? “Nadie ha encontrado un indicio de responsabilidad de otra persona. Se nos olvida que Érika estuvo a punto de morir y tenía exactamente las mismas heridas que los niños, igualitas”, señaló.

La llegada de la abogada Raquenel Villanueva a la defensa de Santoy, explicó Fasci, solo sirvió para inventar versiones que alimentaran el morbo.

“Finalmente, Raquenel (Villanueva) era maestra en este tipo de estrategias jurídicas; se polarizó tanto el tema que se frenó”.

El exsubprocurador lamentó que, aunque Santoy se casó, estudió leyes y trabaja en talleres del Penal, no ha mostrado un rastro de arrepentimiento por los hechos.

“Eso es lo que preocupa ahorita, el hecho de que no haya un arrepentimiento y, evidentemente, también un progreso en su recuperación”, señaló.

“Si sale mañana y no hay arrepentimiento, significa que esa mente no está evolucionando de forma positiva. Se crea una mentira, se la creen y eso significa que no tiene remedio”.

Abogado de la familia: Santoy debe confesar

A casi 20 años de uno de los crímenes que más han conmocionado en el país, el abogado Roberto Flores —quien representó a la familia Peña Coss en 2006— considera que Diego Santoy debe confesar y decir la verdad.

El abogado lamentó que intereses mediáticos transformaran una tragedia humana en un espectáculo.

“Resulta que alguien con una terrible perversidad de los medios de comunicación locales, trata de sembrar, y lo logra, porque desafortunadamente logró el sembrar dudas, sobre la responsabilidad del perpetrador de los hechos”, recriminó.

“Distrajeron la atención respecto de quién era el único responsable y empezaron a sembrar dudas y empezaron a crear una situación adversa hacia las víctimas”.

Pese a que Santoy ya cumplió la mitad de su condena, el litigante señaló que no ha mostrado señales de arrepentimiento.

“A la fecha, no tenemos una confesión de Diego; él todavía no ha tenido la hombría, la valentía; todavía, Dios no lo toca, no toca su cerebro, su corazón, su mente, para que él hable y diga la verdad”, consideró.

“Él no habla porque todavía no logra tener el arrepentimiento”.

Según el litigante, la familia Peña Coss logró encontrar la paz que el asedio mediático le arrebató tras la tragedia.

“La familia Peña Coss decidió cambiar su domicilio; están fuera del país y viven muy tranquilas, afortunadamente”, dijo.

“Sin lugar a dudas, el caso Santoy es el caso mediático más importante de la historia de Nuevo León.

“Hoy en día, 20 años después, seguimos hablando de este asunto y tenemos una sentencia firme, total y absoluta de 40 años para el único perpetrador”, agregó.

Flores enfatizó que, aunque existe una sentencia firme contra Santoy, el caso quedó teñido por el morbo.

Lamenta juez complicación de un caso ‘bastante sencillo’

Ángel Mario García, ex Juez Primero de lo Penal en Monterrey, sostiene que el caso Santoy fue una “novela” alimentada por una lucha entre televisoras que buscaban rating.

Consideró que, pese al morbo, fue un caso sencillo desde el aspecto jurídico.

“Este caso fue relevante mediáticamente, pero desde el punto de vista técnico, legal, jurídico, era un asunto bastante sencillo”, dijo.

“Había una competencia con tres televisoras”.

Aunque dijo no contar con pruebas, García mencionó que la polémica abogada Raquenel Villanueva fue contratada por una de las televisoras para asumir la defensa y construir una versión sexualizada del caso.

“Entonces, él mismo (Diego) siempre estaba inventando una cosa y otra, con la única finalidad de revictimizar a la familia”.

García, que ahora es magistrado, señala que de haberse publicado un video de la declaración de Diego, la “novela” habría terminado.

“Hay un video, un video de su declaración muy detallado, no sé por qué nunca lo hicieron público”, cuestionó.

Enfatizó que el caso dio un giro cuando Villanueva asumió la defensa.

“Entra Raquenel y me acuerdo muy bien de lo que dice: `Voy a contarles la verdad, pero hasta que Diego se las diga ante el juez’, y eso despertó todavía más el morbo”.

“Ahí varía su declaración, la que había dado ante el Ministerio Público la cambia, pero la cambia solamente para decir: `Todo eso que hice, lo hice junto con ella’, implicarla, pero todo era inverosímil”.

Sostuvo que Santoy cumplirá su pena en el 2046.

“Él recibió el castigo que sus actos merecieron conforme a lo que marcaba la ley en esa época”.