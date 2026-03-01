¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas
La estrella colombiana decidió concluir su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ desde un concierto ante sus fanáticos mexicanos
Desde su “casa”, como ella llamó a México, Shakira llegó a despedirse de sus fans latinos en el show que ofreció la noche de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, ante una audiencia de 400 mil personas, según cifras oficiales.
“La Loba” encabezó la manada y demostró una vez más que es una de las artistas más importantes de la época, sobre todo ante los fanáticos latinos que abarrotaron la plancha capitalina para corear cada uno de sus éxitos.
“Esto es un sueño, es poético ver este lugar lleno de ustedes, muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano bajo el sol, como siempre venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento porque es el último día de la gira en México, mi casa”, dijo Shakira en el micrófono, notablemente emocionada.
Canciones como ‘Soltera’, ‘¿Dónde Estás Corazón?’, ‘Hips Don’t Lie’ fueron coreadas apasionadamente; además, presentó el estreno de su nuevo sencillo junto a Beéle, titulado ‘Algo Tú’.