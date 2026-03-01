¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas

Desde su “casa”, como ella llamó a México, Shakira llegó a despedirse de sus fans latinos en el show que ofreció la noche de este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, ante una audiencia de 400 mil personas, según cifras oficiales.

“La Loba” encabezó la manada y demostró una vez más que es una de las artistas más importantes de la época, sobre todo ante los fanáticos latinos que abarrotaron la plancha capitalina para corear cada uno de sus éxitos.