Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con quinto lugar en St. Petersburg
El piloto mexicano de Arrow McLaren firmó un sólido Top 5 en el Firestone Grand Prix of St. Petersburg, sumando puntos clave en Florida dentro del inicio de la temporada 2026 de la IndyCar Series
Pato O’Ward, piloto mexicano del equipo Arrow McLaren en la IndyCar Series, inició la temporada 2026 con una actuación destacada al finalizar en el quinto puesto del Firestone Grand Prix of St. Petersburg, la primera carrera del campeonato disputada este domingo en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida.
La competencia, pactada a 100 vueltas alrededor de un trazado temporal de 1.8 millas (2.897 km), estuvo dominada por Álex Palou, tetracampeón de la serie con Chip Ganassi Racing, quien se impuso con comodidad para arrancar el año con su vigésima victoria en la IndyCar.
O’Ward, que largó desde la octava posición en la parrilla, logró avanzar posiciones durante la carrera y mantuvo un ritmo competitivo frente a sus rivales, asegurando el quinto lugar al concluir los 100 giros.
El top 5 del Gran Premio también lo integraron pilotos como Scott McLaughlin (segundo) y Christian Lundgaard (tercero), mientras que Kyle Kirkwood terminó cuarto.
Con esta actuación, O’Ward suma puntos importantes desde el arranque de la temporada y continúa siendo una pieza clave para Arrow McLaren en la lucha por el campeonato 2026 de IndyCar.