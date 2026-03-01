Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con quinto lugar en St. Petersburg

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 1 marzo 2026
    Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con quinto lugar en St. Petersburg
    Pato O’Ward compitió en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida, donde finalizó quinto en la primera fecha de la temporada 2026 de la IndyCar con Arrow McLaren. FOTO: X/ARROW MCLAREN

El piloto mexicano de Arrow McLaren firmó un sólido Top 5 en el Firestone Grand Prix of St. Petersburg, sumando puntos clave en Florida dentro del inicio de la temporada 2026 de la IndyCar Series

Pato O’Ward, piloto mexicano del equipo Arrow McLaren en la IndyCar Series, inició la temporada 2026 con una actuación destacada al finalizar en el quinto puesto del Firestone Grand Prix of St. Petersburg, la primera carrera del campeonato disputada este domingo en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida.

La competencia, pactada a 100 vueltas alrededor de un trazado temporal de 1.8 millas (2.897 km), estuvo dominada por Álex Palou, tetracampeón de la serie con Chip Ganassi Racing, quien se impuso con comodidad para arrancar el año con su vigésima victoria en la IndyCar.

O’Ward, que largó desde la octava posición en la parrilla, logró avanzar posiciones durante la carrera y mantuvo un ritmo competitivo frente a sus rivales, asegurando el quinto lugar al concluir los 100 giros.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37

El top 5 del Gran Premio también lo integraron pilotos como Scott McLaughlin (segundo) y Christian Lundgaard (tercero), mientras que Kyle Kirkwood terminó cuarto.

Con esta actuación, O’Ward suma puntos importantes desde el arranque de la temporada y continúa siendo una pieza clave para Arrow McLaren en la lucha por el campeonato 2026 de IndyCar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
resultados

Localizaciones


St. Petersburg

Personajes


Patricio O'Ward

Organizaciones


Mclaren
NTT IndyCar Series

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG