Noticias del fin de semana en México: Se desata conflicto EU-Israel-Irán, registran tiroteo en bar de Austin y ¿SSPC organiza Operación Enjambre nacional?

MÉXICO

→ SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal: Circuló en medios una serie de documentos que presuntamente pertenecían al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que detallan una estructura financiera interna que algunos han denominado “narconómina”.

→ Claudia Sheinbaum destaca nuevos programas sociales desde Comondú, Baja California Sur: Durante el evento en Baja California Sur también se destacó que, gracias al modelo de la Cuarta Transformación (4T), 13.5 millones de ciudadanos salieron de la pobreza en los últimos seis años.

→ Tras polémica por el caso ‘El Menchito’, cardenal descarta suspensión del ‘Padre Lolo’ en Guadalajara: El cardenal Francisco Robles Ortega fijó postura sobre eventuales sanciones y el alcance de la colaboración con autoridades.

INTERNACIONAL

→ Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin: Autoridades indagan el caso como un de acto terrorismo, mientras que el sujeto que tenía residiendo 15 años en el país fue abatido en el acto.

→ Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní: El mandatario estadounidense reconoció en su anuncio que podría haber bajas de ‘valientes héroes estadounidenses’.

→ Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X: El 27 y 28 de febrero se confirmó que los Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán, capital de Irán.

→ Eleva EU nivel de alerta terrorista en su territorio tras ataques a Irán: El director del FBI dio a conocer que instruyó a los equipos de contraterrorismo e inteligencia permanecer en alerta máxima y movilizar los recursos necesarios.

COAHUILA

→ Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila: Organismo federal suma 130 centros laborales afiliados al mes y coloca 3,405 mdp en préstamos durante 2025 en la entidad.

→ Acusan a la alcaldesa de Gómez Palacio de hacer ‘trampa’ en el Maratón Lala: Registros del sistema oficial del maratón muestran que Betzabé Martínez aparece en la meta con medalla, pese a no contar con tiempos intermedios en la segunda mitad del recorrido.

→ Detienen a cinco personas por tirar escombro en arroyos y terrenos de Saltillo; multas alcanzan hasta 46 mil pesos: La Policía Ambiental de Saltillo ha detenido a cinco personas en lo que va del año por arrojar escombro en espacios públicos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Brandon Moreno pierde en UFC México 2026 ante Lone’er Kavanagh en la Arena CDMX: Brandon Moreno perdió en la función estelar de UFC México 2026 ante Lone’er Kavanagh en la Arena CDMX, resultado que complica su camino rumbo al título del peso mosca.

→ Familia de Carmen Salinas desmiente acusaciones de satanismo y analiza acciones legales: En redes sociales se viralizó un fragmento de una entrevista realizada por Saskia Niño de Rivera a un sicario, quien señaló a la estrella mexicana de presunto robo de bebés con fines malignos.