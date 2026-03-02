Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 2 marzo 2026
    Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara
    La misma carroza de la funeraria J. García López que recogió el cuerpo del “Mencho” en el Centro Pericial de la CDMX el sábado, apareció ayer en la funeraria custodiada en Guadalajara. REFORMA

Las inmediaciones de Funerales La Paz estaban sitiadas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que revisaban a personas y vehículos que ingresaban a la zona que helicópteros sobrevolaban

Cuando la calma parecía asentarse tras los narcobloqueos de la semana pasada, ayer la Zona Metropolitana amaneció entre operativos militares e incertidumbre por el velorio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Desde las 9:00 horas, las inmediaciones de Funerales La Paz estaban sitiadas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que revisaban a personas y vehículos que ingresaban a la zona que helicópteros sobrevolaban.

TE PUEDE INTERESAR: Registran pérdidas de 6 mmdp por Tren Maya y hoteles

Otro operativo tuvo lugar en el cementerio Recinto de la Paz, en Zapopan, donde los uniformados inspeccionaban hasta las cajuelas.

La misma carroza de la funeraria J. García López que recogió el cuerpo del “Mencho” en el Centro Pericial de la CDMX el sábado, apareció ayer en la funeraria custodiada en Guadalajara.

Cuando empezaron a llegar los arreglos florales, los trabajadores de la funeraria les quitaban los textos antes de bajarlos. Solo alguno logró colarse con la leyenda “De parte de una familia que siempre estará agradecida”.

Otro llamó la atención porque tenía forma de gallo, en alusión a otro de los apodos de Oseguera: “El Señor de los Gallos”.

Las personas en el velorio se cubrieron el rostro con cubrebocas ante la presencia de medios de comunicación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcoviolencia
Violencia
operativos

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Las mujeres concentran más del 95 por ciento de los casos de violencia familiar en Coahuila.

Coahuila: En 2026, aumentan 60% atenciones en hospitales por violencia intrafamiliar
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
El Centro Acuático Scotiabank de Zapopan seguirá como escenario del Mundial de Clavados, luego de que World Aquatics confirmara la reprogramación del evento en Jalisco.

Jalisco mantendrá el Mundial de Clavados tras reprogramación avalada por World Aquatics
¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas

¡Evento épico! Conquista Shakira con concierto en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas
La respuesta violenta del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho” provocó afectaciones en al menos 20 estados del país.

Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
true

¿Qué hacer...? México, una feria de violencia y sevicia
En 2025 se otorgaron más de 104 mil financiamientos con descuentos vía nómina y tasas preferenciales.

Impulsa Fonacot incorporación patronal y coloca créditos récord en Coahuila