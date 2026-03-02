Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara

Cuando la calma parecía asentarse tras los narcobloqueos de la semana pasada, ayer la Zona Metropolitana amaneció entre operativos militares e incertidumbre por el velorio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Desde las 9:00 horas, las inmediaciones de Funerales La Paz estaban sitiadas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que revisaban a personas y vehículos que ingresaban a la zona que helicópteros sobrevolaban.

TE PUEDE INTERESAR: Registran pérdidas de 6 mmdp por Tren Maya y hoteles

Otro operativo tuvo lugar en el cementerio Recinto de la Paz, en Zapopan, donde los uniformados inspeccionaban hasta las cajuelas.

La misma carroza de la funeraria J. García López que recogió el cuerpo del “Mencho” en el Centro Pericial de la CDMX el sábado, apareció ayer en la funeraria custodiada en Guadalajara.

Cuando empezaron a llegar los arreglos florales, los trabajadores de la funeraria les quitaban los textos antes de bajarlos. Solo alguno logró colarse con la leyenda “De parte de una familia que siempre estará agradecida”.

Otro llamó la atención porque tenía forma de gallo, en alusión a otro de los apodos de Oseguera: “El Señor de los Gallos”.

Las personas en el velorio se cubrieron el rostro con cubrebocas ante la presencia de medios de comunicación.