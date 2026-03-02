Así es como Trump atacó a Irán sin la aprobación del Congreso

/ 2 marzo 2026
    Así es como Trump atacó a Irán sin la aprobación del Congreso
    Estados Unidos lanzó ataques contra Irán sin la aprobación del Congreso porque Trump dijo que los ataques son acciones militares, no un acto de guerra. AP

Los legisladores no han votado sobre una declaración ni aprobado una nueva autorización relacionada con la declaración de guerra a Irán

Se espera que los demócratas en el Congreso impulsen esta semana una votación sobre si autorizar operaciones militares en Irán después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el país el 28 de febrero.

El presidente Donald Trump afirmó haber lanzado la operación para eliminar las “amenazas inminentes” de Irán e impedir que el país obtuviera un arma nuclear.

Los ataques del fin de semana causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei , y de decenas de altos funcionarios.

Irán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses y otras naciones de Oriente Medio.

Cuatro militares estadounidenses han muerto y varios más han resultado gravemente heridos en medio del conflicto, y Trump advirtió que es “probable” que haya más muertes.

Dado que la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder exclusivo de declarar la guerra, esto es lo que hay que saber sobre cómo Trump ordenó el ataque sin la aprobación de los legisladores.

¿Cómo atacó Estados Unidos a Irán sin la aprobación del Congreso?

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán sin la aprobación del Congreso porque Trump dijo que los ataques son acciones militares, no un acto de guerra.

El Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra según la Constitución. Sin embargo, el presidente puede autorizar acciones militares en virtud de su poder como comandante en jefe, según la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

La Ley de Poderes de Guerra exige que el presidente notifique al Congreso dentro de las 48 horas siguientes a una acción militar y prohíbe el despliegue de tropas durante más de 90 días, a menos que se declare una guerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a los líderes del Congreso antes del ataque.

Todos los presidentes desde Gerald Ford han utilizado la resolución para iniciar o justificar acciones militares en conflictos como Vietnam, Yugoslavia, Libia, Irak y ataques con aviones no tripulados en Oriente Medio.

¿Está Estados Unidos en guerra con Irán?

Aunque Estados Unidos ha llevado a cabo importantes ataques militares contra Irán, no ha declarado formalmente la guerra.

Los legisladores no han votado sobre una declaración ni aprobado una nueva autorización relacionada con la declaración de guerra a Irán. En cambio, el presidente ordenó los ataques en virtud de sus facultades como comandante en jefe, calificándolos de “operaciones de combate importantes” destinadas a detener lo que describió como amenazas inmediatas.

Aunque los combates están en curso e Irán ha tomado represalias, según la legislación estadounidense, el país no está oficialmente en guerra a menos que el Congreso lo diga.

Se espera que los demócratas impulsen las votaciones sobre el ataque a Irán

Los legisladores del Congreso están en gran medida divididos según las líneas partidarias sobre los ataques contra Irán.

Mientras que líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson , republicano por Luisiana, apoyan a Trump, los demócratas piden que se vote sobre si autorizar la operación militar.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, criticó a Trump por autorizar los ataques sin consultar al Congreso.

“La administración Trump debe explicarse de inmediato al pueblo estadounidense y al Congreso, proporcionar una justificación férrea para este acto de guerra, definir claramente el objetivo de seguridad nacional y articular un plan para evitar otro costoso y prolongado atolladero militar en el Medio Oriente”, dijo Jeffries en un comunicado.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, dijo que se uniría al representante Ro Khanna, demócrata de California, para forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra cuando el Congreso vuelva a reunirse esta semana.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

