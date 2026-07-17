Ataque iraní daña planta desalinizadora en Kuwait y evidencia la vulnerabilidad hídrica en Medio Oriente

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    Ataque iraní daña planta desalinizadora en Kuwait y evidencia la vulnerabilidad hídrica en Medio Oriente
    La refinería petrolera Mina Al-Ahmadi opera en Kuwait, el 20 de marzo de 2026. AP

Las autoridades kuwaitíes señalaron que los ataques dañaron un gran número de unidades de generación eléctrica y provocaron un incendio

TEHERÁN- Los ataques iraníes impactaron el viernes una planta de energía y desalinización de agua en Kuwait, lo que dañó una de las principales fuentes de agua potable en la pequeña nación desértica.

Se trata del ataque más reciente contra infraestructura esencial en todo Medio Oriente, que ha dejado al descubierto vulnerabilidades extremas en una de las regiones más secas del mundo, la cual depende casi por completo de la tecnología para producir agua dulce que sostiene a ciudades, hoteles, la industria y parte de la agricultura.

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Las autoridades kuwaitíes señalaron que los ataques dañaron un gran número de unidades de generación eléctrica y provocaron un incendio. Agregaron que el fuego fue contenido y que activaron planes de contingencia de emergencia.

En Kuwait, cerca del 90% del agua potable proviene de la desalinización, junto con aproximadamente el 86% en Omán y alrededor del 70% en Arabia Saudí. El proceso elimina la sal del agua de mar, por lo general al hacerla pasar por membranas ultrafinas en un procedimiento conocido como ósmosis inversa.

Cientos de plantas desalinizadoras se encuentran a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, lo que deja al alcance de ataques con misiles o drones iraníes a los sistemas que suministran agua a millones de personas. Sin ellas, las principales ciudades no podrían sostener sus poblaciones actuales.

Para las personas que viven fuera de Oriente Medio, la principal preocupación de la guerra con Irán ha sido el impacto en los precios de la energía. Los combates y los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz han trastocado los mercados mundiales y han llevado los precios del petróleo a máximos históricos.

$!La Refinería Mina Abdulah al sur de Ciudad Kuwait en abril del 2005.
La Refinería Mina Abdulah al sur de Ciudad Kuwait en abril del 2005. AP/Gustavo Ferrari

Pero la infraestructura que mantiene abastecidas de agua potable a las ciudades del Golfo es igual de vulnerable.

A lo largo de los últimos meses, Irán ha atacado cerca de varias plantas desalinizadoras en el Golfo. Kuwait informó previamente de daños en la planta desalinizadora de Doha West al inicio de la guerra, que se produjeron por escombros de drones interceptados o por ataques contra el puerto cercano.

Irán acusó a Estados Unidos de atacar plantas desalinizadoras iraníes en la isla de Qeshm el 8 de marzo, lo que cortó el suministro de agua a 30 aldeas, aunque Washington no reconoció el ataque.

Los rebeldes hutíes de Yemen también han atacado antes instalaciones saudíes de desalinización en medio de tensiones regionales.

Muchas plantas desalinizadoras del Golfo están integradas físicamente con centrales eléctricas como instalaciones de cogeneración, lo que significa que los ataques contra la infraestructura eléctrica también podrían obstaculizar la producción de agua. Las plantas desalinizadoras tienen múltiples etapas, sistemas de captación, instalaciones de tratamiento, suministros de energía, y los daños en cualquier parte de esa cadena pueden interrumpir la producción.

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Los gobiernos del Golfo y autoridades de Estados Unidos han reconocido desde hace tiempo los riesgos que estos sistemas suponen para la estabilidad regional: si las principales plantas desalinizadoras quedaran fuera de servicio, algunas ciudades podrían perder la mayor parte de su agua potable en cuestión de días.

Un análisis de la CIA de 2010 advirtió que los ataques contra instalaciones de desalinización podrían desencadenar crisis nacionales en varios Estados del Golfo, y que interrupciones prolongadas podrán durar meses si se destruye equipo crítico.

Más del 90% del agua desalinizada del Golfo proviene de apenas 56 plantas, indicó el informe, y “cada una de estas plantas críticas es extremadamente vulnerable al sabotaje o a la acción militar”.

Las plantas desalinizadoras también son vulnerables al cambio climático, incluidas las marejadas y las lluvias extremas que pueden desbordar la infraestructura, a medida que el calentamiento de los océanos aumenta la probabilidad y la intensidad de los ciclones en el mar Arábigo.

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