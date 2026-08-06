“No teníamos malicia, por eso nos pasó esto”: influencer que transmitía con César Gastélum le dedica mensaje

Luego de la muerte del influencer sinaloense César Gastélum durante una transmisión en vivo, el también creador de contenido que se encontraba transmitiendo con él al momento del ataque, Alejandro Fierro compartió un emotivo mensaje para despedirse de quien consideraba uno de sus amigos más cercanos y compañero de proyectos.

“NO TENÍAMOS MALICIA... NO TE MERECÍAS ESTO” A través de su cuenta de Instagram, el también cantante, publicó varias historias para despedirse de “Cesarín” y compartir el difícil momento que enfrenta; también se comprometió a apoyar a la familia de Gastélum debido a la amistad que mantenían. En mensajes publicados tras el asesinato, Alejandro expresó que “no me lo creo la verdad, estoy destrozado, él era mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, el único que creyó en mí para levantar un proyecto juntos y te arrebataron la vida enfrente de mí es algo que no le deseo a nadie y que me va a impactar por el resto de mi vida”, el influencer acompañó el texto con fotografías junto a Gastélum. Fierro agregó: “Gracias a toda la gente que se preocupa por mí, estamos bien gracias a Dios, el mermas se fue haciendo lo que más amaba y yo no entiendo para nada esta situación. La gente que lo conocía sabía que era la persona más noble de corazón, humilde y feliz, te amé demasiado carnal y siempre lo haré compadre. Por qué te fuiste, me dejaste solo, tú sabías que eras mi único amigo en estos momentos, todo lo que vivimos juntos, yo no puedo seguir sin ti compadre, te amo en serio, no te lo merecías nunca eso, me dejaste sin saber qué voy a hacer de mí sin ti, nunca me enseñaste eso”. En otra publicación, Alejandro Fierro escribió: “por qué, cuando mi vida estaba agarrando color, le estaba echando las mejores ganas a un proyecto que nació con un hermano, que empezó a funcionar, pasa esto. Perdí a un compañero, me duele el alma, perdónenme si no le contesto a nadie, no tengo el valor de enfrentar esta situación ni las cosas que me están diciendo”.

“Mi mermas me dejaste solo, nunca había hecho un equipo tan sólido que los dos tuviéramos esas ganas por trabajar por algo nuestro. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años, te amo mi mermas, es el peor día de mi vida por cómo pasaron las cosas, es una falta de respeto (...) todo, todo lo que te pasó, no teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó, te mando un abrazo donde estés, me tiene (...) los dos emocionados por este proyecto de grabar juntos y por pendejos que nomás hacen injusticia, estamos así México”, finalizó. Previo al homicidio, Fierro compartió en redes sociales que estará junto a César en una transmisión en vivo donde actuarían como repartidor de la plataforma Rappi a las 6:00 de la tarde en la ciudad de Culiacán. En la publicación, ambos aparecen frente a una camioneta e invita a seguir la transmisión en su cuenta de Kick, actualmente ya no está disponible. En una de las publicaciones el influencer, que también conocido en redes por su personaje “Elsa Buchona”, difundió una fotografía junto a César y escribió un mensaje en el que dejó ver el impacto que le provocó la tragedia. “No me lo creo y no te lo merecías nunca esto, no entiendo la situación ni creo que la vaya a entender. Dios te tenga en su santa gloria y que se haga justicia por ti”, expresó.

También confesó que no sabe cómo enfrentará la ausencia de quien describía como uno de sus amigos más importantes. “Yo no sé qué haré de mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, que no se lo deseo a nadie”. Además, reconoció que le cuesta comprender por qué ocurrió el ataque justo cuando, según sus palabras, sentía que su vida comenzaba a mejorar. “No entiendo por qué cuando mi vida estaba agarrando color y le estaba echando las mejores ganas, pasó esto”, escribió, dejando claro que la pérdida va más allá de una simple amistad. Aunado a ello pidió comprensión mientras atraviesa el duelo, ya que recalcó que, no cuenta con el valor suficiente para “enfrentar esta situación”.

“Nunca había hecho un equipo tan sólido con nadie, con las mismas ganas de trabajar como lo teníamos nosotros. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años. Te amo, mi mermas. Es el peor día de mi vida”, concluyó. Horas después en otro texto más amplio compartió que con este caso su “vida cambió totalmente” e insistió en que se trata de una injusticia. “¿Por qué? Cuando mi vida estaba agarrando color, le estaba echando las mejores ganas a un proyecto, que nació con un hermano, que empezó a funcionar, pasa esto, perdí a un compañero me duele el alma (...) yo no sé qué hicimos para merecer esto mi compadre y yo sólo éramos dos jóvenes con un sueño que no le hacíamos daño a nadie”, señaló.

ASESINATO DE CÉSAR GASTÉLUM El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió alrededor de las 20:15 horas, en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez, dentro del Desarrollo Urbano Tres Ríos. De acuerdo con los primeros reportes, Gastélum se encontraba en la salida del Drive Thru de un KFC acompañado por dos personas que participaban en la grabación. En ese momento, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron al sitio y uno de ellos disparó directamente contra el influencer con un arma corta. Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque. Las dos personas que acompañaban a Gastélum resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock. El hecho ocurrió a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

¿QUIÉN ERA EL INFLUENCER CÉSAR GASTÉLUM? Gastélum administraba la cuenta @cesargastelum04 en TikTok, donde había superado los 22.2 millones de “me gusta”. Su contenido estaba enfocado principalmente en sketches humorísticos, personajes, retos y situaciones cotidianas. Entre las caracterizaciones más conocidas que realizaba se encontraban los personajes del “Profe Alducin” y el “Padre”, además de publicar covers musicales y videos relacionados con actividades diarias. En YouTube compartía blogs personales, recorridos, videos de comida, recopilaciones de contenido viral, reacciones y videojuegos, entre ellos partidas de Grand Theft Auto V (GTA V). Además, realizaba transmisiones en vivo en la plataforma Kick, donde utilizaba el nombre “compasexor” para interactuar con sus seguidores y desarrollar contenido temático. De acuerdo con la información disponible, fue durante una de estas transmisiones cuando ocurrió el ataque en su contra.

CÉSAR GASTELÚM Y SU AMISTAD CON ‘EL GORDO PERUCI’ Entre sus seguidores también era conocida la cercanía que mantenía con el influencer Leovardo Aispuro, mejor conocido como “El Gordo Peruci”, quien fue asesinado en Sinaloa. En diciembre de 2024, César Gastélum publicó una fotografía en la tumba de Aispuro acompañada del mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”. En la misma publicación escribió que desde donde estuviera seguiría “echándole carrilla” y animándolo a no rendirse. La muerte de César Gastélum se suma a la de otros creadores de contenido asesinados en Sinaloa en medio del contexto de violencia registrado en la entidad. Entre los casos mencionados se encuentran Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Rafael “El Peinadito”, Camilo Ochoa, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, “El Jerry” y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys.

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