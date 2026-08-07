Betssy Chávez llega a México tras recibir salvoconducto de Perú y el restablecimiento de relaciones

Betssy Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, llegó este viernes a México después de que el Gobierno de Perú le otorgó un salvoconducto para abandonar ese país, donde permaneció durante varios meses bajo protección diplomática en la residencia de la Embajada de México en Lima. La llegada de la exfuncionaria fue informada por Roberto Velasco Álvarez y por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a Perú para trasladarla a territorio mexicano. La entrega del salvoconducto fue anunciada por el Gobierno peruano el 7 de agosto de 2026, en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, que se encontraban deterioradas desde finales de 2025.

ROBERTO VELASCO CONFIRMA HOJA DE RUTA PARA REABRIR LAS EMBAJADAS Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó a través de su cuenta en X que sostuvo una conversación con el canciller peruano, Carlos Espá. En su mensaje señaló: “Sostuve una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Acordamos que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas.” Asimismo, agradeció la gestión del Gobierno peruano para autorizar la salida de Betssy Chávez. “Agradecí su gestión para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, quien ya se encuentra en México, así como la disposición de las autoridades peruanas para concretar este paso, en beneficio de los dos pueblos y de los lazos históricos que los unen.” Velasco agregó que, con el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori, se abre una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países.

¿QUIÉN ES BETSSY CHÁVEZ? Betssy Chávez Chino es abogada y política peruana. Inició su carrera como congresista y posteriormente integró el gabinete del expresidente Pedro Castillo. En octubre de 2021 fue nombrada ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Posteriormente asumió la titularidad del Ministerio de Cultura y el 25 de noviembre de 2022 fue designada presidenta del Consejo de Ministros, cargo equivalente al de primera ministra. Su gestión concluyó el 7 de diciembre de 2022, cuando acompañó al entonces presidente Pedro Castillo durante el anuncio de la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción. Ese mismo día, el Congreso declaró la vacancia presidencial y Castillo fue detenido. BETSSY CHÁVEZ CHINO PERMANECIÓ BAJO ASILO DIPLOMÁTICO EN LA EMBAJADA DE MÉXICO Tras esos acontecimientos, la Fiscalía de Perú inició investigaciones contra diversos integrantes del gabinete de Castillo, entre ellos Betssy Chávez, por su presunta participación en los hechos que derivaron en la crisis política. La exfuncionaria ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que enfrenta una persecución política, argumento que formó parte de la solicitud de protección presentada al Gobierno de México. México le concedió asilo diplomático con fundamento en su política exterior y en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, de la que ambos países son parte. Desde entonces, Chávez permaneció en la residencia de la Embajada de México en Lima mientras se resolvía la emisión del salvoconducto que le permitiera salir de territorio peruano.

LLEGADA OCURRE TRAS EL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES BILATERALES La autorización del salvoconducto y el traslado de Betssy Chávez se producen después de que México y Perú acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, las cuales permanecían limitadas desde finales de 2025. Como parte de los acuerdos alcanzados, ambas cancillerías trabajarán en una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas y la normalización de los mecanismos de cooperación entre los dos países.