Ataque suicida en una mezquita de Nigeria deja cinco muertos y más de 30 heridos

25 diciembre 2025
    Ataque suicida en una mezquita de Nigeria deja cinco muertos y más de 30 heridos
    Gente inspecciona el lugar donde estalló una bomba dentro de una mezquita en Maiduguri, Nigeria, el jueves 25 de diciembre de 2025. Foto: AP Foto/Jossy Ola
AP
AP

Ataques
Bombas

Nigeria

Varios miles de personas han sido asesinados y millones se han visto desplazadas de sus hogares desde 2009, según Naciones Unidas

LAGOS- Una bomba explotó el miércoles por la noche durante las oraciones en una mezquita en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, y mató a cinco personas en lo que la policía describió como un probable ataque suicida.

Otras 35 personas resultaron heridas, según la policía.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en mezquita de Nigeria deja 50 muertos

Nahum Daso, portavoz del comando de policía en el estado de Borno, dijo en un comunicado que se encontraron fragmentos de un posible chaleco suicida en el lugar.

El atentado se suma a una serie de ataques en la volátil región norte de Nigeria, donde el país combate contra múltiples grupos armados, como Boko Haram y su grupo disidente, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental.

Varios miles de personas han sido asesinadas y millones se han visto desplazadas de sus hogares desde 2009, según Naciones Unidas.

$!Personas inspeccionan la escena de una explosión mortal en una mezquita en Maiduguri, Nigeria.
Personas inspeccionan la escena de una explosión mortal en una mezquita en Maiduguri, Nigeria. Foto: AP Foto/Jossy Ola

Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero el empleo de atacantes suicidas ha sido una característica de Boko Haram, un grupo armado islamista que anteriormente ha reclamado la autoría de muchos de estos ataques en toda la región noreste.

Los analistas dicen que el uso de atacantes suicidas por parte del grupo ha disminuido en los últimos años, pero aún tiene la capacidad de hacerlo. En julio de 2024, un ataque suicida en tres frentes en una ceremonia de boda en Borno reavivó el espectro de una nueva campaña de esos ataques por parte del grupo armado.

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

