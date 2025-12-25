Ataque suicida en una mezquita de Nigeria deja cinco muertos y más de 30 heridos

LAGOS- Una bomba explotó el miércoles por la noche durante las oraciones en una mezquita en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, y mató a cinco personas en lo que la policía describió como un probable ataque suicida.

Otras 35 personas resultaron heridas, según la policía.

Nahum Daso, portavoz del comando de policía en el estado de Borno, dijo en un comunicado que se encontraron fragmentos de un posible chaleco suicida en el lugar.

El atentado se suma a una serie de ataques en la volátil región norte de Nigeria, donde el país combate contra múltiples grupos armados, como Boko Haram y su grupo disidente, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental.

Varios miles de personas han sido asesinadas y millones se han visto desplazadas de sus hogares desde 2009, según Naciones Unidas.