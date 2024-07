Ataques rusos en cuatriciclos y buggies, un nuevo elemento en los combates en el frente ucraniano

Ucrania también contrarresta los asaltos en motocicleta con drones cuadricópteros explosivos dirigidos por un operador que usa gafas de realidad virtual, un arma improvisada que surgió en la guerra de Ucrania y ha remodelado el campo de batalla por su capacidad para impactar vehículos blindados en movimiento.

Todos estos obstáculos pueden ser letales, como fue el caso del asalto que presenció el teniente Hubitsky, cuando ocho o nueve pilotos de motos todoterreno cargaron contra las trincheras ucranianas.

Una vez que los motociclistas estuvieron a tiro, los soldados ucranianos abrieron fuego con ametralladoras, dijo el teniente Hubitsky. Las motos todoterreno eran un blanco difícil, dijo. Algunas fueron impactadas, otras no. Pero, en ese caso, muy pocos rusos sobrevivieron al viaje como para formar una unidad eficaz y asaltar la trinchera ucraniana. Los sobrevivientes, quienes abandonaron sus motos al borde del campo, murieron en combate cuerpo a cuerpo, dijo.

Eso no ha disuadido a los comandantes rusos de seguir usando esa táctica. “Todas las líneas de árboles”, dijo Sapsan, sargento de la Brigada 47, “ahora están llenas de estos buggies y motocicletas”.

Oleksandra Mykolyshyn colaboró con reportería desde la región de Donbás, en el este de Ucrania.

Por Andrew E. Kramer, Maria Varenikova y Daniel Berehulak, The New York Times.