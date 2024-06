Afirma Ucrania que atacó tres refinerías rusas; responde Moscú que frustró ofensiva naval en el Mar Negro

Como parte de la estrategia de Ucrania para afectar la infraestructura de suministro del Ejército ruso, militares ucranianos lanzaron una oleada de drones la noche del viernes contra tres refinerías en el sur de Rusia, dijo un oficial de seguridad.

Rusia señaló que sus defensas aéreas derribaron decenas de drones, entre ellos media docena que, afirmó, pusieron en marcha un ataque naval en el Mar Negro.

El oficial de seguridad ucraniano dijo que las fuerzas de su país también destruyeron una instalación de lanzamiento de drones dentro de Rusia, pero declinó decir cómo se atacó ese objetivo. En las operaciones participaron las fuerzas armadas y el Servicio de Seguridad ucraniano, conocido por sus siglas SBU, dijo el oficial -que habló con The Associated Press con la condición de permanecer en el anonimato debido a que no está autorizado para revelar públicamente la información.

Drones del SBU atacaron refinerías en los sitios rusos de Afipsky, Ilsky y Krasnodar, que suministran petróleo a los barcos de la flota rusa en el Mar Negro, dijo el oficial.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una instalación de drones en la ciudad de Yeysk, en el sur de Rusia, donde se almacenaban y lanzaban drones Shahed diseñados por Irán, dijo el oficial. También afirmó que en el sitio se registró “una serie de explosiones”.

Las autoridades rusas de la región de Krasnodar informaron que cuatro personas resultaron heridas en los ataques con drones, entre ellas cuatro trabajadores de una refinería.

A pesar de las mejoras en las defensas aéreas de Rusia, Ucrania ha continuado su campaña para atacar la infraestructura petrolera rusa a través de la frontera, alcanzando varios sitios en 2024, como parte de un esfuerzo más amplio para interrumpir el suministro al Ejército ruso.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el viernes que sus defensas aéreas habían derribado 114 drones ucranianos. Afirmó que 70 drones fueron derribados en Crimea y en el Mar Negro, 43 en la región de Krasnodar y uno en la región de Volgogrado, más al este.

Aviones de combate ruso también destruyeron, la madrugada del viernes, seis drones navales ucranianos en el Mar Negro, señaló el ministerio, en respuesta a un incidente que, al parecer, fue uno de los más grandes ataques con drones en su tipo en los últimos meses.

Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, dijo que los drones ucranianos también dañaron una sala de calderas cerca de una estación de autobuses en la ciudad de Krasnodar, provocando la muerte de un trabajador.

SENTIDO COMÚN, QUE UCRANIA SE DEFIENDA: EU

Luego de que el Gobierno de Joe Biden aprobara el uso de armas de EU en ataques ucranianos contra territorio de Rusia, el Pentágono aclaró que los permisos adicionales no son una nueva política: ‘’No se trata de geografía. Se trata de sentido común’’, dijo el portavoz, mayor del ejército Charlie Dietz.

‘’Si Rusia está atacando o está a punto de atacar desde su territorio a Ucrania, solo tiene sentido permitir que Ucrania responda a las fuerzas que la atacan desde el otro lado de la frontera.

“Además, pueden utilizar los sistemas de defensa aérea suministrados por Estados Unidos para derribar aviones rusos -incluso si tales aeronaves vuelan dentro del espacio aéreo ruso- si están a punto de disparar contra objetivos en el espacio aéreo ucraniano’’, añadió Dietz en un comunicado.