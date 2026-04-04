Atropello masivo en evento cultural de comunidad de Laos en Estados Unidos
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En plena celebración del año nuevo de Laos, un conductor presuntamente en estado de ebriedad cometió un atropello masivo
El 4 de abril se reportó un atropello masivo en una zona rural de Louisiana, en los Estados Unidos. Se notificó que el incidente fue causado por un vehículo que impactó, sin detenerse, contra un desfile.
Las autoridades especificaron que las víctimas, quienes desfilaban, celebraban el año nuevo laosiano. El evento se celebraba de manera anual en las comunidades de Broussard y New Iberia. En las redes sociales se han viralizado metrajes e imágenes que muestran los resultados del atropello.
El vehículo no logró huir de la zona y terminó dentro de una zanja al extremo del desfile. El conductor fue puesto bajo custodia por las autoridades policiales. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos tras el incidente, pero sí se registraron 15 personas con lesiones graves.
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Según las investigaciones preliminares, no parece vincularse a un acto de odio o de connotaciones raciales, sino a un acto de un conductor en presunto estado de ebriedad.