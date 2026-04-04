Atropello masivo en evento cultural de comunidad de Laos en Estados Unidos

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Internacional
/ 4 abril 2026
    Atropello masivo en evento cultural de comunidad de Laos en Estados Unidos
    Atropellan a un aproximado de 15 personas en los Estados Unidos Vanguardia

En plena celebración del año nuevo de Laos, un conductor presuntamente en estado de ebriedad cometió un atropello masivo

El 4 de abril se reportó un atropello masivo en una zona rural de Louisiana, en los Estados Unidos. Se notificó que el incidente fue causado por un vehículo que impactó, sin detenerse, contra un desfile.

Las autoridades especificaron que las víctimas, quienes desfilaban, celebraban el año nuevo laosiano. El evento se celebraba de manera anual en las comunidades de Broussard y New Iberia. En las redes sociales se han viralizado metrajes e imágenes que muestran los resultados del atropello.

El vehículo no logró huir de la zona y terminó dentro de una zanja al extremo del desfile. El conductor fue puesto bajo custodia por las autoridades policiales. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos tras el incidente, pero sí se registraron 15 personas con lesiones graves.

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Según las investigaciones preliminares, no parece vincularse a un acto de odio o de connotaciones raciales, sino a un acto de un conductor en presunto estado de ebriedad.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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