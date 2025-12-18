Aumenta tensión... Maduro advierte a Trump que seguirá exportando petróleo pese a bloqueo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a pronunciarse ante el aumento de la tensión con Estados Unidos, luego del anuncio del presidente Donald Trump de bloquear a los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano. Desde Caracas, el mandatario venezolano afirmó que su gobierno no busca una guerra.

“¿Guerra? Hemos dicho que no”, expresó Maduro durante un acto con integrantes de la Sociedad Bolivariana, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. Sin embargo, dejó claro que Venezuela no cederá ante presiones externas ni suspenderá su actividad petrolera.

El mandatario sostuvo que su país continuará con el comercio internacional del crudo, defendiendo el derecho de Venezuela a mantener relaciones comerciales “para allá y para acá”, pese a las advertencias lanzadas desde Washington.

PDVSA DEFENDE LA LIBRE NAVEGACIÓN

Tras el anuncio de Trump, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) emitió un comunicado en el que aseguró que los buques vinculados a sus operaciones continúan navegando con normalidad. La empresa afirmó contar con respaldo técnico, garantías operativas y pleno aseguramiento.

PDVSA subrayó que sus actividades se realizan en legítimo ejercicio del derecho a la libre navegación y al libre comercio, principios protegidos por el derecho internacional. El mensaje buscó transmitir calma a socios comerciales y operadores del sector energético.

A esta postura se sumaron diversas instituciones del Estado venezolano, como la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, que calificaron el bloqueo como un acto “temerario”, un “robo” y una amenaza directa a la soberanía nacional.

TRUMP ANUNCIA BLOQUEO Y ESCALADA MILITAR

El presidente Donald Trump anunció el bloqueo el martes, sin precisar cuántos buques resultarían afectados. En declaraciones desde la base aérea Andrews, aseguró que Venezuela se encuentra rodeada por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica”.

Trump afirmó que la presión se mantendrá hasta que Venezuela “devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según su versión, fueron arrebatados ilegalmente a Estados Unidos. Insistió en que los derechos energéticos estadounidenses fueron vulnerados.

Las declaraciones encendieron las alarmas diplomáticas en la región, al sugerir una escalada no solo económica, sino también militar en el Caribe, una zona estratégica para el comercio y la seguridad hemisférica.

RESPALDO POLÍTICO A MADURO EN VENEZUELA

Desde el gobierno venezolano, las reacciones fueron inmediatas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, coincidieron en que el petróleo venezolano pertenece exclusivamente al pueblo de Venezuela.

Ambos funcionarios calificaron el anuncio estadounidense como una acción colonialista y reafirmaron que el país no renunciará a la explotación ni a la exportación de sus recursos energéticos, considerados pilares de la economía nacional.

Para Maduro, el discurso de Trump representa una pretensión guerrerista, pero aseguró que Venezuela responderá con firmeza política y legal, sin caer en provocaciones militares.

DATOS CURIOSOS

· Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo

· El Caribe es una zona clave para rutas energéticas internacionales

· PDVSA ha enfrentado sanciones desde hace varios años

· El bloqueo afecta directamente al comercio marítimo

La advertencia de Nicolás Maduro a Donald Trump marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos. Mientras Washington endurece su postura con bloqueos petroleros, Caracas insiste en mantener sus exportaciones y evitar un conflicto armado, en un escenario donde la tensión política, económica y geoestratégica sigue en aumento.