Autobús con sobrecupo cae a barranco en suroeste de Pakistán; mueren 40 pasajeros

QUETA.- Cuarenta personas sin vida y ocho personas heridas, fue el saldo que dejó el accidente de un autobús de pasajeros, el cual debido a que circulaba a exceso de velocidad y con sobrecupo, se precipitó desde una autopista hacia un barranco rocoso en el suroeste de Pakistán.

De acuerdo a indicó Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán, el autobús perdió el control y cayó al barranco en Dana Sar, una zona remota cerca de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa.

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Explicó que el autobús iban también pasajeros de otro autobús que se había averiado, lo que causó sobrecupo. Añadió que los rescatistas trabajaban para identificar a las personas fallecidas.

Trascendió el relato de un herido quien señaló a medios locales desde su cama de hospital que algunos pasajeros protestaron porque el conductor se detuvo para recoger a personas de otro autobús que se había averiado.

Tras la molestia se generó una discusión, durante la cual un pasajero supuestamente agarró al conductor por el cuello. Momentos después, el conductor perdió el control del autobús, que se precipitó al barranco.

No obstante, el relato no pudo ser verificado de manera independiente y la policía señaló que estaba investigando el incidente.

Al lugar acudió personal de emergencia, respaldado por fuerzas paramilitares, quien descendió por una empinada ladera montañosa al barranco de hasta 25 metros (80 pies) de profundidad.

Varias horas después, los rescatistas llevaron a los heridos en camillas y recuperaron los cuerpos en carretas improvisadas, subiéndolos con esfuerzo por la escarpada pendiente, detalló el funcionario Noor Zaman.

Un administrador del gobierno regional, Hazrat Wali Kakar, dijo que los rescatistas trasladaron a los heridos y a los muertos a hospitales cercanos. La mayoría de las víctimas fueron identificadas mediante documentos, pero tres cuerpos permanecían sin identificar, añadió.

La noticia de la caída desencadenó una ola de dolor en todo Pakistán, al tiempo que muchos llamaban frenéticamente a los servicios de emergencia, hospitales y a la policía local en busca de información sobre sus seres queridos.

El presidente Asif Ali Zardari manifestó su pesar por el incidente y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.