$!Decomisan 62 mil litros de hidrocarburo en predio en Pesquería, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un total de 62 mil litros de hidrocarburo, vehículos, autotanques y pipas fueron asegurados durante un cateo realizado a un inmueble por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León. La diligencia se realizó en un predio ubicado en la Carretera a Dulces Nombres en el ayuntamiento de Pesquería.

Durante el operativo, el Ministerio Público Federal también confiscó diez tanques tipo frac thank, nueve tractocamiones tipo pipas, una pipa, dos camionetas pick up, así como nueve cajas secas vacías. La FGR precisó que algunos de los vehículos se encontraban calcinadas debido a un incendio registrado en el predio.

Las autoridades de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) procedieron a la inspección judicial tras una denuncia referente a que en dicho lugar se almacenaba hidrocarburo. El cateo se realizó con colaboración con la Policía Federal Ministerial (PFM), personal pericial del AIC, así como agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría dela Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), que brindaron apoyo perimetral.

El material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (PFM) que continuará con las indagatorias correspondientes por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.