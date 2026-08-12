Consulta tu saldo de la Tarjeta del Banco del Bienestar sin salir de casa.. marca a este número

Esta alternativa puede ser utilizada por quienes reciben apoyos como las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad , además de becas y otros programas dirigidos a estudiantes.

Los beneficiarios de los Programas del Bienestar no necesitan salir de casa para saber si el pago correspondiente ya fue depositado en su tarjeta. El Banco del Bienestar cuenta con una línea telefónica que permite consultar el saldo disponible mediante una llamada.

La consulta telefónica permite confirmar si el dinero ya está disponible sin tener que acudir directamente a un cajero. También existe una opción mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar para quienes prefieren revisar sus movimientos desde el celular.

¿A QUÉ NÚMERO SE PUEDE CONSULTAR EL SALDO?

La línea habilitada por el Banco del Bienestar para consultar el saldo de las tarjetas es el 800 900 2000. Se trata de un número distinto a las líneas de atención ciudadana del Gobierno de México.

Durante los periodos de dispersión de pagos, esta vía permite verificar si el depósito ya fue recibido antes de acudir a retirar efectivo. El saldo también puede utilizarse directamente en establecimientos que acepten pagos con terminal bancaria.

Para realizar la consulta es necesario tener a la mano la Tarjeta del Bienestar, ya que el sistema solicita información para validar la identidad del beneficiario.

El procedimiento indicado es el siguiente:

· Llamar al 800 900 2000

· Seleccionar la opción 1

· Introducir los 16 dígitos de la tarjeta

· Proporcionar el año de nacimiento

· El sistema indicará el saldo disponible

LA APP TAMBIÉN PERMITE REVISAR EL SALDO

Otra alternativa para consultar la información de la Tarjeta del Bienestar sin acudir a una sucursal o cajero es utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iOS.

Para ingresar por primera vez es necesario proporcionar el número telefónico que se utilizará para acceder al servicio, además de capturar los 16 números de la tarjeta y el NIP utilizado habitualmente en los cajeros automáticos.

Después, el usuario debe aceptar los términos y condiciones y crear una contraseña que utilizará en los siguientes accesos a la aplicación.

Entre las funciones disponibles se encuentra la consulta del saldo, la revisión de movimientos, la recepción de depósitos y la posibilidad de realizar transferencias bancarias de hasta mil 500 pesos diarios, de acuerdo con la información proporcionada.

PASOS PARA ACTIVAR LA APLICACIÓN

El proceso para comenzar a utilizar la aplicación contempla varios datos vinculados con la tarjeta bancaria y la identidad del beneficiario.

· Descargar la aplicación del Banco del Bienestar

· Aceptar los términos y condiciones

· Registrar el número telefónico de acceso

· Ingresar los 16 dígitos de la Tarjeta del Bienestar

· Introducir el NIP utilizado en el cajero

· Crear una contraseña segura

Una vez completado el registro, el beneficiario puede acceder a la información de su cuenta desde el teléfono celular. De esta manera, la consulta del depósito no depende exclusivamente de acudir a un cajero.

La Tarjeta del Bienestar es el medio utilizado para entregar directamente los recursos de distintos programas sociales. Por ello, conocer el saldo permite identificar si el pago correspondiente ya fue depositado y cuánto dinero se encuentra disponible.