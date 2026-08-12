Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4

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    Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4
    La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4. Cuartoscuro

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de 7.4 en Colombia

La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca confirmó su llegada a Colombia para participar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el suroccidente del país el lunes 10 de agosto.

La organización informó mediante sus redes sociales que el contingente ya se encontraba en territorio colombiano y acompañó la publicación con el mensaje: “ya estamos aquí, Colombia”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/colombia-busca-a-desaparecidos-tras-un-fuerte-terremoto-que-mato-a-mas-de-240-personas-BB22768449

Previamente, los rescatistas habían anunciado su traslado hacia el país sudamericano con el siguiente mensaje: “Los Topos Azteca ya estamos en vuelo, listos para poner nuestras manos, nuestro conocimiento y el corazón al servicio de nuestros hermanos colombianos. Fuerza, Colombia. Estamos en camino”.

De acuerdo con información difundida por Noticias RCN, la brigada mexicana llegó a Cali más de 30 horas después del movimiento telúrico, dentro del periodo de las primeras 48 horas posteriores a una emergencia, considerado una etapa relevante para las labores de localización de personas que pudieran permanecer atrapadas.

BRIGADA DE TOPOS AZTECA SE TRASLADÓ DESDE VENEZUELA

Según información publicada por Cinco Radio, el grupo de rescatistas se trasladó desde La Guaira, Venezuela, hacia Colombia, después de participar en trabajos de rescate en territorio venezolano tras una serie sísmica registrada semanas antes.

El Topo Mayor, presidente fundador de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, señaló en el comunicado difundido por la organización:

“Fieles a nuestra misión de salvar vidas, acudimos con todo el rigor técnico, la entrega y el corazón”.

Reportes de Yahoo Noticias señalaron que el contingente estaría integrado por 45 elementos y que cuenta con herramientas tecnológicas para las labores de búsqueda, entre ellas cámaras infrarrojas destinadas a localizar posibles víctimas debajo de los escombros.

TERREMOTO EN COLOMBIA DEJÓ DAÑOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó afectaciones principalmente en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó.

Ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó registraron daños en edificaciones y estructuras, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de evaluación, búsqueda y rescate.

De acuerdo con reportes de autoridades locales retomados por El Tiempo y CNN en Español, el número de personas fallecidas supera las 230, además de que se han contabilizado centenares de heridos. Las autoridades han advertido que las cifras podrían modificarse conforme avancen las labores entre los escombros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-onu-expresa-su-solidaridad-con-colombia-y-mantiene-estrecho-contacto-con-el-gobierno-OB22763962

COLOMBIA DECRETA TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL TRAS SISMO DE MAGNITUD 7.4

Ante el número de víctimas provocado por el terremoto, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas, mientras brigadas nacionales e internacionales participan en las labores de búsqueda de personas que pudieran permanecer bajo estructuras colapsadas.

La llegada de los Topos Azteca incorpora personal especializado de México a las tareas de atención de la emergencia, particularmente en las zonas de Colombia donde continúan las operaciones de rescate.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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