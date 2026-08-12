Rommel Pacheco anuncia que Conade pagará hasta 50 mil pesos por cada oro en Centroamericanos

El funcionario explicó durante La Mañanera del Pueblo que el monto establecido para cada medalla será de 50 mil pesos por oro, 35 mil por plata y 15 mil por bronce .

Los atletas mexicanos que consiguieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe recibirán estímulos económicos por cada presea obtenida, informó Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ).

La diferencia en esta edición estará en que los estímulos serán entregados por cada presea conseguida por un deportista, y no solamente por la de mayor valor, como ocurría bajo el esquema que había sido aplicado anteriormente.

Pacheco señaló que esta modificación responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó reconocer económicamente todos los resultados obtenidos por los representantes mexicanos.

CADA MEDALLA TENDRÁ SU PROPIO ESTÍMULO

El titular de la Conade explicó que los montos forman parte de las reglas de operación de este año y serán aplicados a los resultados obtenidos en los Juegos Centroamericanos.

“Ahora lo que se va a hacer es que se van a premiar todas. Por ejemplo, tenemos a una deportista de natación que solamente ella ganó 11 medallas; las 11 se le van a pagar”, destacó Pacheco.

Con este esquema, un atleta que haya conseguido varias preseas podrá recibir el estímulo correspondiente a cada una. Por ejemplo, una cosecha de varias medallas de oro generaría un pago acumulado de acuerdo con el número de preseas obtenidas.

Los montos también presentan variaciones cuando se trata de pruebas por equipos y de conjunto, mientras que los entrenadores serán incluidos en el esquema de estímulos conforme a los resultados alcanzados por sus deportistas.

BECAS DE CONADE PUEDEN SUPERAR LOS 50 MIL PESOS

Además de los premios económicos por medalla, los deportistas mexicanos pueden acceder a las becas de alto rendimiento de la Conade, cuyo monto depende de sus resultados en competencias nacionales e internacionales.

Pacheco indicó que actualmente la beca más alta de la Comisión asciende a 55 mil pesos mensuales. Este apoyo puede combinarse con los estímulos correspondientes a las medallas obtenidas en competencias.

El funcionario también explicó que los atletas que reciban el Premio Nacional de Deportes pueden acceder a un estímulo cercano a los 800 mil pesos.

De esta manera, los ingresos derivados del desempeño deportivo pueden incluir distintos apoyos, dependiendo de los resultados y reconocimientos obtenidos por cada atleta.

CONADE DESTACA INVERSIÓN EN LOS DEPORTISTAS

Pacheco sostuvo que el respaldo económico al deporte de alto rendimiento no se limita a las becas y premios por medallas.

La inversión contempla servicios como hospedaje, alimentación, seguros de gastos médicos mayores y atención especializada, además de otros recursos necesarios para la preparación y participación de los atletas dentro y fuera de México.

El titular de la Conade señaló que estos apoyos forman parte de una inversión que busca acompañar a los deportistas durante sus procesos de preparación y competencia.

“Lo que invertimos en deporte por supuesto que se ve reflejado en medallas, pero tiene un impacto en la sociedad mucho mayor”, afirmó.

El anuncio ocurre después de que México registrara una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 407 medallas, de acuerdo con las cifras presentadas por la Conade.

DATOS CURIOSOS

· La medalla de oro tendrá un estímulo de 50 mil pesos.

· Por cada medalla de plata se entregarán 35 mil pesos.

· Cada presea de bronce tendrá un estímulo de 15 mil pesos.

· Los atletas recibirán el pago por todas las medallas obtenidas, no únicamente por la de mayor valor.