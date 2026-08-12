Sigue En Vivo el Eclipse Total de Sol... aquí puedes Ver el fenómeno astronómico del año

La totalidad del eclipse podrá apreciarse únicamente en algunas regiones del mundo, entre ellas el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el norte de España y una pequeña franja de Portugal .

El eclipse total de Sol que ha generado expectativa entre aficionados a la astronomía no podrá observarse desde México, ni siquiera en su fase parcial. La trayectoria de la sombra proyectada por la Luna no pasará sobre territorio nacional, por lo que el fenómeno deberá seguirse mediante transmisiones en vivo.

En otras zonas el fenómeno aparecerá de manera parcial. Entre ellas se encuentran buena parte de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos y el noroeste de África.

Aunque los mexicanos no podrán observar directamente el eclipse desde el territorio nacional, existen alternativas para seguir el acontecimiento astronómico prácticamente en tiempo real.

La transmisión también estará disponible mediante plataformas de streaming como Netflix y Prime Video , de acuerdo con la información proporcionada para la cobertura del fenómeno.

La NASA realizará una transmisión oficial con imágenes captadas desde diferentes puntos del planeta. La cobertura permitirá observar las distintas etapas del eclipse y conocer cómo evoluciona la sombra de la Luna sobre las regiones donde sí será visible.

Los horarios para seguir la transmisión desde México dependerán de la región del país. La diferencia corresponde a los distintos husos horarios existentes en territorio nacional.

· 10:15 horas: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, tiempo del Pacífico.

· 11:15 horas: Ciudad de México y la mayor parte del centro del país, tiempo del Centro.

· 12:15 horas: Quintana Roo, tiempo del Sureste.

La transmisión permitirá seguir el fenómeno desde México pese a que la sombra lunar no cruzará el país. Las imágenes mostrarán el momento en que la Luna se coloque entre la Tierra y el Sol desde los lugares donde las condiciones permitan observar la totalidad.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE TOTAL DE SOL?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y bloquea, desde nuestra perspectiva, parte o toda la luz proveniente de la estrella.

La clasificación depende de la posición de los tres cuerpos celestes y del tamaño aparente de la Luna respecto al Sol. Cuando el disco lunar cubre completamente al Sol se produce un eclipse total. Durante la totalidad, la Luna bloquea la fotosfera solar y puede observarse la corona alrededor de su silueta.

En cambio, cuando la Luna parece ligeramente más pequeña que el disco solar y no consigue cubrirlo por completo, queda visible un anillo luminoso. Ese fenómeno recibe el nombre de eclipse anular.

La visibilidad de un eclipse también depende de la ubicación del observador. Por eso un mismo evento puede ser total en una región, parcial en otra y completamente imperceptible en lugares situados fuera de la trayectoria de la sombra lunar.

CÓMO OBSERVAR UN ECLIPSE SOLAR DE FORMA SEGURA

Mirar directamente al Sol durante un eclipse puede provocar daños oculares. El hecho de que parte de la superficie solar quede cubierta por la Luna no elimina el riesgo para la vista.

Para observar un eclipse solar de manera presencial se deben utilizar filtros solares diseñados específicamente para este propósito y que cumplan con la norma ISO 12312-2.

Los lentes de sol convencionales, cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares especializados no ofrecen la protección necesaria para mirar directamente al Sol.