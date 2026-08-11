¡Boda sorpresa! Cristiano Ronaldo confirma que ya se casó con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. El delantero portugués confirmó este martes 11 de agosto que contrajo matrimonio con la modelo argentina-española, después de casi una década de relación y exactamente un año después de anunciar su compromiso. El astro del Al-Nassr compartió en Instagram una fotografía de las manos de ambos luciendo sus alianzas.

La publicación llevó un mensaje breve, “C❤️G”, suficiente para hacer oficial la esperada boda del futbol internacional. ¿Dónde se casaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? La pareja celebró una ceremonia civil en Cascais, localidad costera cercana a Lisboa, Portugal. De acuerdo con el comunicado de sus representantes, el enlace fue “privado e íntimo” y contó con sus cinco hijos: Cristiano Jr., los gemelos Eva María y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

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La discreción contrastó con los rumores que anticipaban una gran fiesta en Madeira. Cristiano y Georgina mantuvieron el momento lejos de los reflectores y solo mostraron sus alianzas. El matrimonio culmina una historia que comenzó cuando ambos se conocieron en Madrid, mientras Georgina trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci. Su primera aparición pública ocurrió en enero de 2017, durante los premios The Best de la FIFA, y desde entonces formaron una de las familias más conocidas del deporte. El 11 de agosto de 2025, Georgina había confirmado el compromiso al mostrar su anillo de diamantes junto al mensaje:

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Doce meses más tarde, la pareja eligió la misma fecha para convertirse legalmente en esposos. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo atraviesa otro capítulo fuera de las canchas tras disputar con Portugal su sexto Mundial. Mientras se prepara para una nueva temporada con el Al-Nassr de Arabia Saudita, el cinco veces ganador del Balón de Oro celebró una noticia personal que dio la vuelta al mundo: después de años llamando a Georgina “la mujer de su vida”, finalmente confirmó su boda.