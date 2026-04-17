‘Ay de quienes manipulan la religión’, dice el papa en su enfrentamiento con Trump

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The New York Times
por The New York Times

Durante días, el papa León XIV ha suscitado las críticas del presidente y sus aliados por negarse a respaldar la guerra en Irán. El jueves, volvió a llamar a la paz

Internacional
/ 17 abril 2026
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Por: Motoko Rich

El papa León XIV no da marcha atrás.

En medio de una creciente disputa con el gobierno de Donald Trump sobre la legitimidad de los ataques estadounidenses en Irán, León se valió de un discurso el jueves en Camerún para expresar: “Ay de aquellos que manipulan la religión y el nombre de Dios mismo para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo que es sagrado a la oscuridad y la suciedad”.

“Bienaventurados los pacificadores”, dijo, y añadió: “El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios”.

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El papa hablaba en una región de Camerún donde los separatistas llevan una década enfrentándose al gobierno, y elogió a los líderes religiosos locales que intentan poner fin a ese conflicto.

Pero con el telón de fondo de los esfuerzos estadounidenses por utilizar la teología cristiana para justificar la campaña contra Irán, las palabras del pontífice parecían dirigidas tanto al gobierno de Trump como a los líderes separatistas y al gobierno de Paul Biya, de 93 años, el presidente más anciano del mundo y un autoritario que ha gobernado Camerún durante más de 40 años.

El gobierno de Trump ha intentado presentar su guerra en Irán como una “guerra justa” respaldada por la voluntad de Dios y de Jesucristo. El papa León ha discrepado estridentemente, diciendo anteriormente que Jesús “no escucha las plegarias de quienes hacen la guerra”.

Lo anterior ocasionó una extraordinaria andanada el domingo de Trump, quien atacó al papa en las redes sociales, calificándolo como “terrible en política exterior”.

El lunes, cuando el papa partía hacia una gira por cuatro países de África, dijo que no temía al gobierno de Trump y que iba a seguir protestando contra la guerra y hablando “en voz alta sobre el mensaje del Evangelio”. El gobierno de Trump continuó azuzando al pontífice; el vicepresidente JD Vance dijo el martes que León debería ser más “cuidadoso cuando habla de asuntos de teología”.

El miércoles, el papa viajó a Camerún, donde inmediatamente se pronunció en contra del gobierno autoritario del presidente Biya. En un discurso del miércoles en el palacio presidencial, León dijo que “las autoridades públicas están llamadas a servir de puente, nunca como fuentes de división” y que “la auténtica paz surge cuando todos se sienten protegidos, escuchados y respetados, cuando la ley sirve de salvaguarda segura contra los caprichos de los ricos y poderosos”.

El jueves, León se trasladó a Bamenda, una región anglófona de Camerún, dirigida por un gobierno nacional francófono. Un violento movimiento secesionista ubicado en Bamenda ha dividido el país durante la última década.

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Aunque el papa no se ha referido específicamente a Trump o a su gobierno desde el lunes, sus palabras en Bamenda parecieron extenderse más allá de los conflictos locales en Camerún.

“Los amos de la guerra”, dijo, “fingen no saber que solo se necesita un momento para destruir, pero a menudo toda una vida no basta para reconstruir. Se hacen de la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación”.

c. 2026 The New York Times Company

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El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

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