Tras alto el fuego, Irán reabre Estrecho de Ormuz y precios del petróleo caen en cuestión de horas

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Dinero
/ 17 abril 2026
    Tras alto el fuego, Irán reabre Estrecho de Ormuz y precios del petróleo caen en cuestión de horas
    El rastreador de embarcaciones del Estrecho de Ormuz se está monitoreando para saber cómo cambia el tráfico naval. EFE

El representante de Asuntos Exteriores iraní anunció que el paso naval se declara completamente abierto mientras el cese al fuego se mantiene

El Estrecho de Ormuz ha reabierto su paso naval ya que Irán a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, en su cuenta de X afirmó que que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda “completamente abierto” durante el resto del período del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano; los precios del crudo siguen cayendo a más del 10% en la apertura de los mercados financieros.

Por su lado, tras el aviso del representante de Irán, el presidente estadounidense Donald Trump agradeció y declaró en sus redes sociales que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto y listo para los negocios”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/dice-trump-que-iran-acordo-entregar-sus-reservas-de-uranio-CF20073166

Debido a los anuncios de ambos mandatarios, las cotizaciones de los precios del petróleo disminuyeron en cuestión de tres horas en los mercados financieros: el precio de la mezcla WTI cayó de 87.50 a 79.35, y, al cierre de este texto, el precio se ubicó en 80.40 dólares por barril.

La mezcla Brent también se fue en picada en el mismo periodo de tiempo al pasar de 96.18 a 86.40, y hasta el momento de este texto concluido, la cotización del Brent ronta en los 87.92 dólares por barril.

A pesar del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que expira el siguiente martes 21 de abril, Trump mencionó que “Irán está de acuerdo en nunca más cerrar el Estrecho de Ormuz”: Irán no ha confirmado hasta el momento las declaraciones del mandatario estadounidense.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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