Tras alto el fuego, Irán reabre Estrecho de Ormuz y precios del petróleo caen en cuestión de horas

El Estrecho de Ormuz ha reabierto su paso naval ya que Irán a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, en su cuenta de X afirmó que que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda “completamente abierto” durante el resto del período del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano; los precios del crudo siguen cayendo a más del 10% en la apertura de los mercados financieros.

Por su lado, tras el aviso del representante de Irán, el presidente estadounidense Donald Trump agradeció y declaró en sus redes sociales que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto y listo para los negocios”.