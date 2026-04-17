Tras alto el fuego, Irán reabre Estrecho de Ormuz y precios del petróleo caen en cuestión de horas
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El representante de Asuntos Exteriores iraní anunció que el paso naval se declara completamente abierto mientras el cese al fuego se mantiene
El Estrecho de Ormuz ha reabierto su paso naval ya que Irán a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, en su cuenta de X afirmó que que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda “completamente abierto” durante el resto del período del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano; los precios del crudo siguen cayendo a más del 10% en la apertura de los mercados financieros.
Por su lado, tras el aviso del representante de Irán, el presidente estadounidense Donald Trump agradeció y declaró en sus redes sociales que el Estrecho de Ormuz está “completamente abierto y listo para los negocios”.
Debido a los anuncios de ambos mandatarios, las cotizaciones de los precios del petróleo disminuyeron en cuestión de tres horas en los mercados financieros: el precio de la mezcla WTI cayó de 87.50 a 79.35, y, al cierre de este texto, el precio se ubicó en 80.40 dólares por barril.
La mezcla Brent también se fue en picada en el mismo periodo de tiempo al pasar de 96.18 a 86.40, y hasta el momento de este texto concluido, la cotización del Brent ronta en los 87.92 dólares por barril.
A pesar del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que expira el siguiente martes 21 de abril, Trump mencionó que “Irán está de acuerdo en nunca más cerrar el Estrecho de Ormuz”: Irán no ha confirmado hasta el momento las declaraciones del mandatario estadounidense.