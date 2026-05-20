Benjamin Netanyahu “hará todo” lo que le pida en la guerra de Irán: Trump

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    Benjamin Netanyahu “hará todo” lo que le pida en la guerra de Irán: Trump
    El presidente Donald Trump habla con la prensa tras regresar y bajar del Air Force One el miércoles 20 de mayo de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. AP

Asegura que EEUU tiene que lograr las respuestas correctas de este país para terminar guerra

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump dijo estar seguro que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu seguirá sus directivas en el marco del conflicto con Irán, en medio de nuevas tensiones en Oriente Medio.

Lo anterior, fue manifestado, luego de ser cuestionado en relación al tiempo que esperará tras lanzar un ultimátum a Teherán.

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“Hará todo lo que yo quiera que haga y, para mí, es un gran tipo. Es un gran tipo. No olviden que fue primer ministro en tiempo de guerra y, en mi opinión, en Israel no lo tratan como se merece”, insistió Trump sobre Netanyahu, quien se enfrenta a un juicio por presuntos cargos relacionados con abuso de poder, soborno y corrupción.

Trump reiteró sus críticas contra el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, a quien ya acusó por no conceder un indulto a Netanyahu. “Creo que tienen un presidente allá que lo trata muy mal”.

El pasado domingo, el presidente estadounidense mantuvo una conversación con Netanyahu donde ambos abordaron las tensiones con Irán y la situación en el Líbano y Gaza, según informó la prensa israelí.

El republicano instó a Irán a “tomárselo muy en serio” o de lo contrario “no quedará nada de ellos”, en el marco de un posible reinicio de la guerra.

Por otro lado el pasado martes dio un nuevo ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo para el fin definitivo del conflicto, en medio de un frágil alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril para facilitar el avance de unas negociaciones que permanecen estancadas.

Desde que la tregua entró en vigor, las autoridades israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que sus operaciones en Oriente Medio, en el marco de la guerra con Irán, no han terminado.

Donald Trump, aseguró que en la negociaciones con Irán está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser “correctas” para acabar con la guerra.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%”, aseguró el mandatario.

El presidente señaló, volviendo a los motivos de la intervención de Estados Unidos en Irán, que no tuvo opción “porque iban a tener un arma nuclear, pero eso iba a terminar pronto, de una forma u otra”.

Asimismo en relación a las críticas que recibe dentro del país por las consecuencias negativas para el bolsillo de los estadounidenses aclaró que el precio del petróleo “va a caer en picado”.

“Tenemos mil 600 barcos en el Estrecho que están cargados de petróleo y que van a salir muy pronto”, añadió.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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