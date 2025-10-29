Bill Gates dice que el cambio climático ‘no conducirá a la desaparición de la humanidad’

NUEVA YORK- Bill Gates, el cofundador de Microsoft que ha gastado miles de millones de su propio dinero para hacer sonar la alarma sobre los peligros del cambio climático, ahora se opone a lo que denomina una “perspectiva catastrofista” y parece haber cambiado su postura sobre los riesgos que plantea el calentamiento del planeta. En un extenso memorándum publicado el martes, Gates trató de mitigar el alarmismo que, según dijo, mucha gente utiliza para describir los efectos del aumento de las temperaturas. En su lugar, pidió que se reorientaran los esfuerzos hacia la mejora de la vida en el mundo en desarrollo. TE PUEDE INTERESAR: Pierde México más de 100 mil millones al año por desastres ligados al cambio climático “Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias —sobre todo para los habitantes de los países más pobres—, no conducirá a la desaparición de la humanidad”, escribió. “La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en un futuro previsible”. Apenas cuatro años después de que publicara un libro titulado Cómo evitar un desastre climático, la nota del martes parece suponer un importante replanteamiento de la forma en que Gates, cuyo valor se calcula en 122 mil millones de dólares, piensa en los retos que plantea un mundo que se calienta rápidamente. Llega una semana antes de que los líderes mundiales se reúnan en Belém, Brasil, para la cumbre anual de las Naciones Unidas sobre el clima, conocida este año como COP30. Gates, quien cumplió 70 años el martes y ha asistido al evento en años anteriores, no participará. No quiso hacer comentarios sobre su memorándum. Durante la última década, Gates ha gastado grandes sumas de su fortuna personal en impulsar políticas que reduzcan los gases de efecto invernadero que calientan el planeta de forma peligrosa. Ha invertido en empresas que trabajan en energías limpias y en esfuerzos para ayudar a las comunidades pobres a adaptarse a la subida de las mareas, a un calor más extremo, a incendios y sequías y a la intensificación de tormentas e inundaciones.

En 2015, Gates fundó Breakthrough Energy, un fondo de riesgo para respaldar nuevas empresas emergentes de energía limpia. Creció hasta incluir un grupo de política climática en Washington para promover formas de reducir las emisiones.

“El cambio climático ya afecta a la vida de la mayoría de la gente, y cuando pensamos en el impacto sobre nuestras familias y las generaciones futuras, puede resultar abrumador”, escribió en un ensayo en 2023 que se publicó en el sitio web de Breakthrough Energy y que ya ha sido retirado. “La escala y la velocidad de la transformación necesaria para construir un futuro de energía limpia no tiene precedentes”. En marzo, Breakthrough Energy anunció profundos recortes que incluían el desmantelamiento de su grupo de política climática. TE PUEDE INTERESAR: Designa la UNESCO 26 nuevas reservas de la biosfera ante desafíos de biodiversidad y cambio climático Y en mayo, Gates anunció planes para reducir la Fundación Gates, que ha gastado miles de millones en cuestiones relacionadas con el clima, incluido un compromiso de 1,400 millones de dólares para ayudar a los agricultores de los países pobres a adaptarse a un planeta más cálido. Dado que el gobierno de Trump ha recortado drásticamente los presupuestos de ayuda exterior y ha cerrado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), Gates ha reorientado gran parte de sus donaciones benéficas para llenar el vacío dejado por el gobierno estadounidense y centrarse en la salud y la pobreza en el mundo en desarrollo. “Consideró que la situación de la USAID era más apremiante y algo en lo que podía ser más eficaz”, dijo Johannes Ackva, quien dirige el trabajo sobre el clima en Founders Pledge, una organización que asesora a filántropos.