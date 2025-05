Brainport Eindhoven, considerado el Silicon Valley de Europa y epicentro de alta tecnología

En opinión de Dijsselbloem, el debate político habitualmente se centra en el dinero público, sin embargo “ deberíamos darle prioridad a la financiación privada ” ya que “ no tenemos mercados de capital desarrollados, ni el volumen o calidad del capital privado de Asia o EE. UU .”.

“Nuestra economía depende mucho de los bancos, y a los bancos no les gustan las empresas nuevas y complejas porque no las entienden. No los culpo, las reglas de gestión de riesgos para los bancos son estrictas”, concluyó el alcalde.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.