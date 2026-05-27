Canadá impone cuarentenas y suspende visados por el brote de ébola en África central

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    Canadá impone cuarentenas y suspende visados por el brote de ébola en África central
    Las nuevas disposiciones incluyen la suspensión durante 90 días de visados para residentes de los tres países africanos afectados ESPECIAL.

Además, el Gobierno pausará temporalmente las decisiones sobre nuevas solicitudes de visado y residencia

TORONTO.- El Gobierno canadiense empezó aplicar este miércoles nuevas medidas fronterizas temporales, incluida la suspensión de los visados a los residentes de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur, para intentar impedir la entrada y propagación del ébola en el país.

Se estableció que se realizaran cuarentenas obligatorias de 21 días para viajeros que hayan estado recientemente en esas zonas y entren en Canadá. Las autoridades aclararon que los documentos no serán cancelados y volverán a activarse si siguen vigentes cuando expiren las restricciones.

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A partir del 30 de mayo y hasta el 29 de agosto, todos los ciudadanos canadienses, residentes permanentes, y extranjeros que hayan estado en esos países durante los 21 días previos a su llegada deberán cumplir una cuarentena obligatoria de tres semanas, incluso si no presentan síntomas.

Quienes desarrollen síntomas serán trasladados a hospitales para una evaluación médica adicional, mientras que los viajeros sin síntomas deberán presentar un plan de aislamiento seguro o serán alojados por las autoridades canadienses en instalaciones adecuadas.

La ministra de Salud, Marjorie Michel, afirmó el martes que el Gobierno está adoptando “un enfoque de precaución” pese a que el riesgo para Canadá sigue siendo considerado bajo y recordó que nunca se ha detectado un caso importado de ébola en el país ni existen actualmente contagios en Norteamérica.

Michel vinculó además parte de la respuesta canadiense al contexto del Mundial de Fútbol de 2026, que Canadá organizará junto a Estados Unidos y México.

Las autoridades federales señalaron que unas 350 personas viajan semanalmente a Canadá desde los tres países afectados y que alrededor del 60 % son ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó además este miércoles a 223 las “muertes sospechosas” relacionadas con la epidemia declarada el pasado 15 de mayo en el este de la RDC.

Según la agencia de la ONU, hasta el 24 de mayo se habían registrado 906 casos sospechosos y 105 contagios confirmados en laboratorio, incluidos diez fallecimientos confirmados.

Canadá también anunció el envío de asistencia científica a África central tras una petición de la OMS, mientras las autoridades aseguraron que seguirán ajustando las medidas en función de la evolución epidemiológica internacional.

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