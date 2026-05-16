Canadiense, pasajero de crucero con brote de hantavirus, da ‘presunto positivo’

VANCOUVER, CAN.- Uno de los cuatro canadienses que regresaron a casa luego de viajar en un crucero en el que hubo un brote de hantavirus dio un resultado “presuntamente positivo” en una prueba diagnóstica, informaron funcionarios canadienses el sábado. Se espera que los resultados del Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg, que confirmarán el caso, lleguen durante el fin de semana, indicó la doctora Bonnie Henry, funcionaria de salud pública de la provincia de Columbia Británica.

“Está claro que esto no es lo que esperábamos, pero es para lo que nos preparamos”, manifestó Henry. La persona, de unos 70 años, comenzó a presentar síntomas leves, entre ellos fiebre y dolor de cabeza, hace dos días. Está en un hospital en Victoria junto con su pareja.

🇨🇦 Canada just confirmed its first hantavirus case



The virus kills 40% of people it infects, has no treatment, and the only strain that spreads human-to-human is the exact one in this outbreak.



Source: CBC News https://t.co/eeMg92Kjdj pic.twitter.com/CsUlmQYUgA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2026

“El paciente está estable, los síntomas siguen siendo leves por el momento”, señaló Henry. “Siguen en el hospital, en aislamiento, bajo observación y recibiendo atención según sea necesario”. La segunda persona presentó “síntomas muy menores” y sus pruebas dieron negativo, agregó. “Es alentador que los síntomas se hayan identificado temprano, que se pueda brindar atención de apoyo y que se les vigile cuidadosamente durante los próximos días”, expresó Henry.

Tres personas han muerto desde que comenzó el brote de hantavirus en el MV Hondius. Si se confirma, el paciente canadiense sería la décima persona del barco en dar positivo. Dicho brote suma 12 casos, nueve de los cuales han sido confirmados. Entre los fallecidos hay una pareja neerlandesa que, según creen las autoridades de salud, fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica.

" A Canadian has tested positive for the Andean strain of the hantavirus." https://t.co/BZ3JSbXZmN pic.twitter.com/6JPJgU86XV — cbcwatcher (@cbcwatcher) May 16, 2026

Los cuatro canadienses regresaron a Columbia Británica el 10 de mayo. Además de una pareja de unos 70 años del Yukón, había una persona de unos 70 años de la isla de Vancouver y una persona de Columbia Británica de unos 50 años que vive en el extranjero. Todos estaban en aislamiento. Henry explicó que el hantavirus es diferente del COVID-19 y no se considera que tenga “potencial pandémico”.

“Quiero asegurarle a todos (en Columbia Británica) que, para la mayoría de nosotros, la situación no ha cambiado”, afirmó. “Hemos tenido medidas de control de infecciones desde el momento en que estas personas llegaron a Columbia Británica. “Estoy segura de que no hay un riesgo adicional. Estamos bien preparados para responder con cuidado y de manera adecuada para mantener a todos a salvo”.

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