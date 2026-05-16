Canadiense, pasajero de crucero con brote de hantavirus, da ‘presunto positivo’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Canadiense, pasajero de crucero con brote de hantavirus, da ‘presunto positivo’
    En varios países en el mundo hay precauciones por este virus que fue detectado en un crucero, en donde viajaban ciudadanos de varias nacionalidades. AP

Autoridades del país norteamericano esperan otros resultados para confirmar o descartar la situación

VANCOUVER, CAN.- Uno de los cuatro canadienses que regresaron a casa luego de viajar en un crucero en el que hubo un brote de hantavirus dio un resultado “presuntamente positivo” en una prueba diagnóstica, informaron funcionarios canadienses el sábado.

Se espera que los resultados del Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg, que confirmarán el caso, lleguen durante el fin de semana, indicó la doctora Bonnie Henry, funcionaria de salud pública de la provincia de Columbia Británica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-activa-alerta-nacional-por-hantavirus-y-refuerza-vigilancia-en-unidades-medicas-ME20718499

“Está claro que esto no es lo que esperábamos, pero es para lo que nos preparamos”, manifestó Henry.

La persona, de unos 70 años, comenzó a presentar síntomas leves, entre ellos fiebre y dolor de cabeza, hace dos días. Está en un hospital en Victoria junto con su pareja.

“El paciente está estable, los síntomas siguen siendo leves por el momento”, señaló Henry. “Siguen en el hospital, en aislamiento, bajo observación y recibiendo atención según sea necesario”.

La segunda persona presentó “síntomas muy menores” y sus pruebas dieron negativo, agregó.

“Es alentador que los síntomas se hayan identificado temprano, que se pueda brindar atención de apoyo y que se les vigile cuidadosamente durante los próximos días”, expresó Henry.

https://vanguardia.com.mx/opinion/deberiamos-tomarnos-mas-en-serio-el-hantavirus-BC20664432

Tres personas han muerto desde que comenzó el brote de hantavirus en el MV Hondius. Si se confirma, el paciente canadiense sería la décima persona del barco en dar positivo. Dicho brote suma 12 casos, nueve de los cuales han sido confirmados. Entre los fallecidos hay una pareja neerlandesa que, según creen las autoridades de salud, fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica.

Los cuatro canadienses regresaron a Columbia Británica el 10 de mayo. Además de una pareja de unos 70 años del Yukón, había una persona de unos 70 años de la isla de Vancouver y una persona de Columbia Británica de unos 50 años que vive en el extranjero.

Todos estaban en aislamiento.

Henry explicó que el hantavirus es diferente del COVID-19 y no se considera que tenga “potencial pandémico”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/es-la-reaccion-mundial-al-hantavirus-una-secuela-de-la-pandemia-por-covid-19-DN20693981

“Quiero asegurarle a todos (en Columbia Británica) que, para la mayoría de nosotros, la situación no ha cambiado”, afirmó. “Hemos tenido medidas de control de infecciones desde el momento en que estas personas llegaron a Columbia Británica.

“Estoy segura de que no hay un riesgo adicional. Estamos bien preparados para responder con cuidado y de manera adecuada para mantener a todos a salvo”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Salud

Localizaciones


Canadá

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?