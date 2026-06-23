Cae otro notario público en Durango por fraude y falsificación de documentos; operaba en varios estados

La detención fue ejecutada en cumplimiento de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público, tras una denuncia presentada por una institución bancaria afectada. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), el fedatario presuntamente facilitó la cancelación irregular de un gravamen hipotecario mediante el uso de documentos apócrifos y la suplantación de identidad de representantes legales del banco.

GÓMEZ PALACIO, DGO.— En un operativo coordinado entre autoridades de Durango, Coahuila , la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, fue detenido este 23 de junio Juan Antonio “N”, notario público número 15 con sede en Gómez Palacio, acusado de los presuntos delitos de fraude específico, uso de documentos falsos y asociación delictuosa.

EL “MODUS OPERANDI”: FE PÚBLICA BAJO SOSPECHA

Las indagatorias señalan que el detenido daba fe de firmas y comparecencias que presuntamente nunca ocurrieron. Se presume que el notario permitía que documentación protocolizada saliera de su oficina sin la certeza jurídica necesaria, beneficiando a particulares que buscaban evadir obligaciones de pago tras perder litigios hipotecarios.

La Fiscalía identificó a un “gestor recurrente” que operaba frecuentemente en la Notaría 15, quien presuntamente coordinaba operaciones similares en otros estados utilizando poderes falsos para la enajenación irregular de bienes inmuebles.

CATEOS Y ASEGURAMIENTOS

Como parte de las diligencias, las autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo en las que lograron asegurar documentación de interés criminalístico. Además, fueron intervenidos el inmueble que alberga la notaría y una vivienda relacionada con el caso.

La situación legal de Juan Antonio “N” es compleja. Apenas el pasado 1 de junio de 2026, el notario fue vinculado a proceso por otra causa penal relacionada con la presunta falsificación de una certificación de hechos en agosto de 2022. En ese caso, se le acusa de autorizar un poder para actos de dominio sobre una propiedad en Tulum, Quintana Roo, mediante la presunta suplantación de identidad de la legítima propietaria.

Este caso específico ha destapado una presunta red de complicidades que ha alcanzado a otros estados. En Quintana Roo, la investigación ha derivado en órdenes de aprehensión contra otros implicados, entre ellos un notario local, por presuntos fraudes vinculados con la misma operación.