Acreedores acusan posible fraude en préstamo de 290 mdd de TV Azteca con Alter Bank: esto se conoce

Hasta el momento, las acusaciones no han sido confirmadas judicialmente y permanecen en etapa de análisis dentro de los procedimientos legales en México y Estados Unidos.

El señalamiento forma parte de una disputa en curso dentro del proceso de reestructura financiera de la televisora, propiedad de Grupo Salinas , en la que los acreedores también reclaman adeudos por aproximadamente 630 millones de dólares correspondientes a deuda emitida en Nueva York desde 2021.

Acreedores de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego en Nueva York acusaron a la empresa de haber pactado un préstamo de hasta 290 millones de dólares con Alter Bank Limited, institución con sede en Santa Lucía, semanas antes de solicitar su concurso mercantil en México, de acuerdo con información reportada por Agencia Reforma con base en una demanda presentada el 2 de junio ante una Corte federal en Miami y documentos del procedimiento en México.

ACUSACIONES SOBRE EL PRÉSTAMO DE TV AZTECA CON ALTER BANK

De acuerdo con la demanda citada, los acreedores sostienen que TV Azteca habría negociado el financiamiento con Alter Bank en enero, con vencimiento previsto para julio del mismo año, en un periodo previo a la solicitud de concurso mercantil.

En el documento presentado ante la Corte federal en Miami se expone:

“Cinco semanas antes de promover su concurso, TV Azteca negoció un préstamo de hasta 290 millones de dólares con Alter Bank Limited, un banco internacional de Santa Lucía, conectado a casos previos de actividad criminal y transferencias fraudulentas”.

Los demandantes argumentan que este crédito habría recibido un trato preferente frente a otras obligaciones financieras de la empresa.

CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL BANCO

Entre los señalamientos incluidos en la demanda, los acreedores plantean dudas sobre la capacidad financiera de Alter Bank Limited para otorgar el préstamo.

De acuerdo con su postura, el banco no contaría con los recursos suficientes para financiar por sí mismo un crédito de esa magnitud. También sostienen que la empresa habría limitado el acceso a información sobre la operación.

En el mismo documento se menciona:

“Nuestra investigación sugiere que Alter Bank carecía de los fondos para hacer un préstamo de esa magnitud por sí mismo, y TV Azteca repetidamente ha intentado ocultarnos información sobre el préstamo. La evidencia disponible sugiere que el préstamo de Alter Bank puede ser una transferencia fraudulenta”.

Las afirmaciones forman parte de la demanda, por lo que no constituyen una determinación judicial.

SOLICITUDES ANTE LA CORTE FEDERAL EN MIAMI

Dentro del procedimiento en Estados Unidos, los acreedores solicitaron que la Corte emplace a seis directivos de Alter Bank residentes en Florida para que declaren sobre el financiamiento.

Entre las peticiones se incluye la entrega de documentación relacionada con el préstamo, información sobre la capacidad operativa del banco y detalles sobre las condiciones del crédito.

De acuerdo con la demanda, Alter Bank tendría una oficina en Santa Lucía con tres empleados, dato que los acreedores incorporan como parte de sus cuestionamientos sobre la operación financiera.

RELACIÓN CON EL CONCURSO MERCANTIL EN MÉXICO

El préstamo señalado forma parte de los elementos en disputa dentro del concurso mercantil de TV Azteca en México.

Los acreedores han planteado que el crédito con Alter Bank habría sido colocado con prioridad en la lista de obligaciones presentada por la empresa, por encima de otras deudas, entre ellas los 630 millones de dólares correspondientes a tenedores de bonos en Nueva York.

Este punto es relevante en el procedimiento, ya que el reconocimiento o no del crédito podría modificar la estructura de pagos dentro de la reestructura financiera.

ESTAPA DEL CONCURSO MERCANTIL

De acuerdo con la información reportada, el concurso mercantil de TV Azteca se encuentra en fase previa a la etapa de conciliación, etapa en la que se busca alcanzar acuerdos entre la empresa y sus acreedores para definir pagos y condiciones de reestructura.

En este contexto, la inclusión o exclusión del crédito con Alter Bank es uno de los elementos en análisis dentro del procedimiento judicial.

OTROS SEÑALAMIENTOS DE LOS ACREEDORES

Además del préstamo, los acreedores también acusaron a TV Azteca de transferir concesiones de radiodifusión a una filial identificada como Televisión Azteca III.

Según la denuncia, dichas concesiones representan uno de los activos principales de la empresa. Los acreedores señalan que esta filial fue creada en 2019 y no estaría obligada a responder por la deuda reclamada en Nueva York.

Este elemento forma parte de la disputa legal debido a su posible impacto en la recuperación de los recursos adeudados.

MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES REPORTADAS SUMA MÁS DE 23 MIL MILLONES DE PESOS

Dentro de su solicitud de concurso mercantil, TV Azteca incluyó una lista de mil 970 obligaciones financieras, las cuales suman un total de 23 mil 345 millones de pesos.

De acuerdo con los datos presentados, esta cifra representa un incremento de 147% respecto a los 9 mil 449 millones de pesos reportados al cierre de 2022.

Estos montos forman parte del análisis financiero que se desarrolla en el proceso de reestructura.

ELEMENTOS CONFIRMADOS Y PUNTOS EN DISPUTA

Hasta el momento, lo confirmado en el procedimiento es la existencia de la demanda presentada por acreedores en Miami y la inclusión de cuestionamientos sobre el préstamo con Alter Bank dentro del concurso mercantil en México.

Entre los aspectos que permanecen sin resolución se encuentran:

- La determinación de si el préstamo constituye o no una transferencia fraudulenta.

- La capacidad financiera de Alter Bank para otorgar el crédito.

- El reconocimiento del crédito dentro del concurso mercantil en México.

- La resolución de la Corte en Miami sobre las solicitudes de declaración y documentación.

- El tratamiento de las concesiones de radiodifusión dentro del proceso.