Cerca de conmemorarse 24 años de los ataques a las Torres Gemelas, identifican a otras tres víctimas

Internacional
/ 8 agosto 2025
    Cerca de conmemorarse 24 años de los ataques a las Torres Gemelas, identifican a otras tres víctimas
    Ataque del 11 de septiembre en Nueva York. Cerca de cumplirse 24 años de estos ataques han sido identificados los restos de otras tes víctimas del 11 de septiembre del 2011. Foto: EFE/EPA/Keith Meyers

El médico forense de la ciudad identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald de Nueva York, Barbara Keating de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio conocer

NUEVA YORK- Cerca de cumplirse 24 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en NuevaYork, han sido identificados los restos de otras tres víctimas del 11 de septiembre del 2011 con pruebas avanzadas de ADN.

El médico forense de la ciudad identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald de Nueva York, Barbara Keating de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio conocer.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemora EU 23 aniversario de ataques terroristas del 11S... con la política de fondo

Los avances en la tecnología de secuenciación ha permitido a la Oficina del Forense identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.

El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones, damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día”, dijo el alcalde Eric Adams que hizo el anuncio junto al forense de la ciudad, Jason Graham, de acuerdo con el canal 2 de la cadena CBS.

Destaca además que en total ya han podido ser identificados los restos de 1.653 personas sacados de los escombros a que se redujeron las torres en el complejo del World Trade Center, de las 2.753 que murieron en el ataque y 1.100 permanecen aún sin ser identificadas.

”Casi 24 años después del desastre en el World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos sigue tan fuerte como siempre”, afirmó por su parte Graham.

Temas


Ataques
Forense

Localizaciones


Nueva York

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo; investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia.

Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas
En redes sociales se viralizó el video en el que se el colapso toma por sorpresa a trabajadores del sector salud | Foto: Especial

Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente
Donald Trump y Vladimir Putin en una reunión en el Palacio Presidencial en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018. El objetivo primordial de Putin es un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos.

¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania?
El Retiro Anticipado del IMSS permite a los asegurados obtener pensión y beneficios médicos antes de los 60 años bajo requisitos específicos

Pensión IMSS: ¿Quién puede solicitar un Retiro Anticipado? Requisitos y condiciones

El exastronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio y a quien se le atribuye la frase: “Houston, tenemos un problema”, falleció a los 97 años.

‘Houston, tenemos un problema’, muere el astronauta Jim Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13
Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador

Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, informó una nueva actualización para los solicitantes de visas.

¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

Nacho Beristáin aseguró que “Canelo” Álvarez está protegido por una red de intereses y reveló un presunto vínculo con un líder criminal.

Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal